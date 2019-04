Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","shortLead":"Az egyik kereskedelmi bank vizsgálta a fiatalok fizetéssel, munkával kapcsolatos elvárásait.","id":"20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9474f6b4-5e38-4878-bcf6-47f27549b5c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Vastagabb_boritekot_varnak_a_dolgozo_fiatalok","timestamp":"2019. április. 04. 10:45","title":"Vastagabb borítékot várnak a dolgozó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világviszonylatban a halálozás 20 százaléka a helytelen táplálkozásra vezethető vissza – derül ki egy tanulmányból, amely a The Lancet című tudományos lapban jelent meg.","shortLead":"Világviszonylatban a halálozás 20 százaléka a helytelen táplálkozásra vezethető vissza – derül ki egy tanulmányból...","id":"20190404_magvak_gyumolcsok_helytelen_taplalkozas_teljes_kiorlesu_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9220a-2c66-4f6b-82bd-087bd7e26634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a4939a-1588-4470-b74d-6ac98dc7fe4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_magvak_gyumolcsok_helytelen_taplalkozas_teljes_kiorlesu_termekek","timestamp":"2019. április. 04. 08:33","title":"Sokkal többen halnak meg a helytelen táplálkozás miatt, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","shortLead":"Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba. ","id":"20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf45e5-a493-4a79-91d9-34ddf8dda43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be43491d-921c-4420-b245-67472280b855","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Vilaghiru_amerikai_szinesz_szallt_be_befektetokent_egy_magyar_cegbe","timestamp":"2019. április. 04. 06:06","title":"Világhírű amerikai színész szállt be befektetőként egy magyar cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","shortLead":"Az előző évinek több mint a másfélszeresére nőtt az árbevétel.","id":"20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ef3edb-aa88-4c52-ab15-6d01734f6b72","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_most_nagyon_orulhet_eddigi_legsikeresebb_evet_zarta_a_Hunguest","timestamp":"2019. április. 04. 08:54","title":"Mészáros most nagyon örülhet, eddigi legsikeresebb évét zárta a Hunguest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatón jelentette be Tarlós István és Kásler Miklós Emmi-miniszter, hogy 3,5 milliárd forintos többlettámogatást kap 11 fővárosi színház a jegybevételtől függően. A szórakozóhelyek bezáratásának jogosítványáról is beszélt Tarlós, a parkolási témában továbbra is vitában áll Orbánnal. ","shortLead":"Sajtótájékoztatón jelentette be Tarlós István és Kásler Miklós Emmi-miniszter, hogy 3,5 milliárd forintos...","id":"20190404_35_milliard_forint_tobblettamogatast_kapnak_a_fovarosi_szinhazak_a_kieso_taopenzek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db197e9-d063-4b96-89d5-3da67fc19261","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_35_milliard_forint_tobblettamogatast_kapnak_a_fovarosi_szinhazak_a_kieso_taopenzek_miatt","timestamp":"2019. április. 04. 10:26","title":"3,5 milliárd forint többlettámogatást kapnak a fővárosi színházak a kieső tao-pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","shortLead":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","id":"20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba6d76d-60a7-4817-aa0b-e58464932812","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","timestamp":"2019. április. 03. 19:08","title":"Balhézott, majd fizetés nélkül távozott két ír család egy komáromi kempingből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]