Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","shortLead":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","id":"20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4c2454-2687-4cb2-bf86-178f64688ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 05. 11:57","title":"Sztrájk jöhet a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített diákműholdjának, az ESEO-nak (European Student Earth Orbiter) az útját, amelynek fedélzetén magyar fejlesztésű műszerek is helyet kaptak.","shortLead":"A nagyközönség is nyomon követheti az interneten az Európai Űrügynökség (ESA) oktatási-képzési céllal épített...","id":"20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d295141-a712-4580-b4d7-defd3eefe0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbc1e26-a389-4753-9778-1faa4f9d6d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_eseo_diakmuhold_kovetese_terkep","timestamp":"2019. április. 07. 10:03","title":"Ezen az oldalon megnézheti, éppen merre jár a diákműhold, amin magyar műszerek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egy ideje már hazánkban is kapható divatterepjáró hatótávolsága egyelőre még nincs a Teslák szintjén. ","shortLead":"Az egy ideje már hazánkban is kapható divatterepjáró hatótávolsága egyelőre még nincs a Teslák szintjén. ","id":"20190405_a_vartnal_jelentosen_szerenyebb_az_elso_villanyaudi_az_etron_hatotavja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027b68b2-13da-46ca-bf33-a4470ac53969","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_a_vartnal_jelentosen_szerenyebb_az_elso_villanyaudi_az_etron_hatotavja","timestamp":"2019. április. 05. 13:21","title":"A vártnál jelentősen szerényebb az első villany-Audi, az e-tron hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","shortLead":"Halad a tér felújítása, már látható, pontosan hova helyezik az elhurcolt szobrot.","id":"20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=589a8833-008f-4907-a403-d65d2181f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c951e-40e4-4727-8cca-e07389e636e4","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Mar_latszik_hova_kerul_a_Nagy_Imreszobor_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2019. április. 05. 16:55","title":"Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","shortLead":"Nem sok minden volt igaz, amit egy teherautósofőr egy baleset kapcsán bejelentett.","id":"20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a01a3c-3147-48c3-89f4-d4e24d919dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_teherauto_kotelezo_bizotsitas_csalas","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Az utasát írta be egy teherautós a baleset okozójaként, hogy megússza a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpass korábban a válság idején bedőlt beruházási bank vezető közgazdásza volt.","shortLead":"David Malpass korábban a válság idején bedőlt beruházási bank vezető közgazdásza volt.","id":"20190406_Trump_embere_lett_a_Vilagbank_elnoke_mindjart_be_is_szolt_Kinanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b62562-7119-44d9-922a-a253240d10ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Trump_embere_lett_a_Vilagbank_elnoke_mindjart_be_is_szolt_Kinanak","timestamp":"2019. április. 06. 09:36","title":"Trump embere lett a Világbank elnöke, mindjárt be is szólt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz nagy meglepetés.","shortLead":"Nem lesz nagy meglepetés.","id":"20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79af32f2-4a13-4b0b-8670-345b8b12f542","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 06. 20:21","title":"Vasárnap bajnokot avathat az olasz bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]