[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mivel a párharc szombati visszavágóján 33-22-re kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában.\r

","shortLead":"Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, mivel a párharc szombati...","id":"20190413_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyeddonto_ferencvaros_ftc_rosztov_don","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b35484-bacc-443c-8030-05d8ac8ebf46","keywords":null,"link":"/sport/20190413_noi_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyeddonto_ferencvaros_ftc_rosztov_don","timestamp":"2019. április. 13. 18:04","title":"Elmaradt a bravúr, kiesett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír érkezett róla.","shortLead":"Az elmúlt hetekben szép lassan elkezdett csordogálni az információ a Samsung Galaxy Note10-ről, és most egy újabb hír...","id":"20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d5bdc5-729b-42d3-ad62-b2f7fc464f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367667d6-bb86-4cbf-831a-2a645bf8922b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_samsung_galaxy_note10_okostelefon_kiszivargott_informacio_meret","timestamp":"2019. április. 12. 20:03","title":"Az egyik legfontosabb dolgot már most tudjuk az idén érkező Samsung Galaxy Note10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39bc54c-736a-4a6a-b9f4-f2073411da62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott aranyérmesként végzett a budapesti divízió I/A világbajnokságon, miután – már biztos feljutóként – a szombat esti zárómérkőzésen 2-1-re legyőzte az osztrák együttest.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott aranyérmesként végzett a budapesti divízió I/A világbajnokságon, miután – már biztos...","id":"20190413_noi_jegkorong_valogatott_vilagbajnoksag_vilagelit_aranyerem_pat_cortina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39bc54c-736a-4a6a-b9f4-f2073411da62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1af0d59-0511-475b-98a4-52e67f12ba37","keywords":null,"link":"/sport/20190413_noi_jegkorong_valogatott_vilagbajnoksag_vilagelit_aranyerem_pat_cortina","timestamp":"2019. április. 13. 23:05","title":"Aranyéremmel indul a világelitbe a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","shortLead":"Idén eddig kétszáz szlovák céget jegyeztek át Magyarországra a vonzóbb adókulcs miatt.","id":"20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da478d44-8144-4510-8bbc-d44343994a63","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Egyre_tobb_szlovak_ceg_telepul_at_Magyarorszagra_a_kisebb_ado_miatt","timestamp":"2019. április. 13. 09:38","title":"Egyre több szlovák cég települ át Magyarországra a kisebb adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog igazán érdekes része csak ezután jött. ","shortLead":"Kezdetben csak ketten, majd egy második hímmel együtt kezdett három rétisas a fiókák nevelésébe Fultonban. De a dolog...","id":"20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba08117-4263-4b01-9b96-b47efccfbae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451f9b8-7c96-4f22-a604-921ecdeceb4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_feherfeju_retisas_trio_fulton_csalad_feszek_kamera_fioka","timestamp":"2019. április. 13. 16:33","title":"Különös jelenség: ez a három rétisas egész máshogy értelmezi a család fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg igen komoly végsebességre képes.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg...","id":"20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce02844-52fa-4eed-a952-75e5b7538898","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","timestamp":"2019. április. 13. 06:41","title":"Csak egy ütött-kopott eladó BMW, de felbecsülhetetlen az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak a munkaerővel, azonnal előtérbe kerül a Fidesz kizárása az Európai Néppártból. Szerinte Orbán a multik markában van.","shortLead":"A jogász-közgazdász azt mondta, abban a pillanatban, amikor beindulnak a sztrájkok, bérkövetelések, gondok akadnak...","id":"20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e186ec-33ae-4dab-974e-992464ab0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c73a5a-232c-415c-bc4f-4d173dfb6f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Rona_Peter_Magyarorszag_nem_kereszteny_orszag","timestamp":"2019. április. 13. 14:56","title":"Róna Péter: Magyarország nem keresztény ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel hirdetik egyik új tányérjukat. ","shortLead":"Ezzel hirdetik egyik új tányérjukat. ","id":"20190413_Lecsapott_a_fekete_lyukas_temara_az_IKEA_zsenialis_reklamot_talaltak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f5b623-5aa4-4746-b6e4-297b7f787792","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Lecsapott_a_fekete_lyukas_temara_az_IKEA_zsenialis_reklamot_talaltak_ki","timestamp":"2019. április. 13. 13:19","title":"Lecsapott a fekete lyukas témára az IKEA, zseniális reklámot találtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]