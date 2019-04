Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","shortLead":"Tremmel Zoltán befolyása öt százalék alá csökkent a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságban.","id":"20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093faebe-c08c-4d4b-bf56-35c9ba5aafa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Faragott_egy_kicsit_a_nevvaltasra_keszulo_Est_Mediaban_levo_reszesedesen_Andy_Vajna_utodja","timestamp":"2019. április. 14. 16:15","title":"Faragott egy kicsit a névváltásra készülő Est Mediában lévő részesedésén Andy Vajna utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti választásoknak.","shortLead":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti...","id":"201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed281e-7dd5-4a84-99e1-70a3ec689811","keywords":null,"link":"/vilag/201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","timestamp":"2019. április. 13. 15:00","title":"A megszeppent pártelnök mellett beindult az osztrák szocdemek migránsellenes szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","shortLead":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","id":"20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969d03e-fb31-49d6-81fd-2e45ddb3715d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","timestamp":"2019. április. 12. 19:03","title":"Elkészült a világ legmagasabb faépülete, rászolgált a torony névre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görbicz Anitáék kettős győzelemmel jutottak tovább a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, mivel a párharc szombati visszavágóján házigazdaként 33-21-re nyertek a dán Odense ellen.","shortLead":"Görbicz Anitáék kettős győzelemmel jutottak tovább a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, mivel a párharc...","id":"20190413_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_aud_eto_kc_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afdd961-de46-49a6-b615-427d779081f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b25384-eca4-43f0-ae0e-54dac369dd04","keywords":null,"link":"/sport/20190413_kezilabda_bajnokok_ligaja_gyori_aud_eto_kc_negyes_donto","timestamp":"2019. április. 13. 23:15","title":"Duplázott a címvédő Győr, újra ott lesz a négyes döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mindenar.hu szerint több Lidl-üzletben is van már junkfoodos rész.","shortLead":"A mindenar.hu szerint több Lidl-üzletben is van már junkfoodos rész.","id":"20190413_Hamburger_wrap_es_nuggets_ennyibe_kerulnek_a_Lidl_gyorsettermi_kajai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb745961-5f81-4a83-b82d-4a801333521a","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Hamburger_wrap_es_nuggets_ennyibe_kerulnek_a_Lidl_gyorsettermi_kajai","timestamp":"2019. április. 13. 11:25","title":"Hamburger, wrap és nuggets: ennyibe kerülnek a Lidl gyorséttermi kajái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","shortLead":" A címvédő és ötszörös világbajnok ezzel átvette a vezetést a vb-pontversenyben.","id":"20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7e205b-5472-4dad-86b7-5bed300e69b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Hamilton_gyozott_Sanghajban","timestamp":"2019. április. 14. 10:08","title":"Hamilton győzött Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","shortLead":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","id":"20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f87f8-2c93-4bdf-81fc-24201a0b858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","timestamp":"2019. április. 13. 07:30","title":"Több orosz metró is feltűnt a 2-es vonalon - de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz munkavállalókat, akik elemzik a szoftver által hallott mondatokat, hogy tökéletesítsék a program működését. Az Amazonnál és az Apple-nél is csinálnak ilyesmit.","shortLead":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz...","id":"20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c187bb-c9e3-4d04-8756-5c0c05ebcdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Jól gondolja meg, mit mond Sirinek vagy a Google-nek, emberek is hallgatják a központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]