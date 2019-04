Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb emberét, aki a világ legdrágább válásán van túl. De még így is ő a leggazdagabb.","shortLead":"Jeff Bezos húsz éve 81 840 dolláros éves fizetés kap az Amazontól. De azért nem kell sajnálni a világ leggazdagabb...","id":"20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4381fe6-75f6-4ecf-a181-7be025b9baf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Nagy_bajban_lenne_a_vilag_leggazdagabb_embere_ha_a_fizetesebol_kellene_megelnie","timestamp":"2019. április. 14. 14:58","title":"Nagy bajban lenne a világ leggazdagabb embere, ha a fizetéséből kellene megélnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német kutatók, akik 12 németországi egyetemi klinika dermatológusait versenyeztették egy külön e célra kifejlesztett számítógépes programmal.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban felismeri a bőrrákot, mint az orvosok – erre a következtetésre jutottak német...","id":"20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3e7c59-f3a1-47c9-b48f-e8dfc8e84549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b981b-29df-42fb-9993-fcbade3d6ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_borrak_felismerese_orvos_ember_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. április. 13. 17:03","title":"Megmutattak a mesterséges intelligenciának 12 378 fotót, rögtön felismerte, melyik anyajegy veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol polgárháborút. A művek fő témái: apokalipszis, halál, árulás és áldozathozatal.","shortLead":"Nemigen akadt olyan fegyveres konfliktus, amit annyi alkotó „dokumentált” volna, mint a 80 éve véget ért spanyol...","id":"201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f1e5a4-300c-4eaf-bbfc-2c26c3fa209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c5bb3e-554a-44d5-a121-6472ad9bf96d","keywords":null,"link":"/kultura/201915__spanyol_polgarhaboru__muveszi_orokseg__politizalo_alkotasok__visszhangra_talaltak","timestamp":"2019. április. 14. 12:30","title":"Generációk retinájába égtek bele a spanyol testvérháború képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett életet.","shortLead":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett...","id":"20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32970256-76c5-435f-90ab-7ae818d44c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","timestamp":"2019. április. 14. 14:03","title":"Ez már nem lehet véletlen: életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","shortLead":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","id":"20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee95be-e518-4bd5-bda9-2bec5f98e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","timestamp":"2019. április. 13. 19:03","title":"Netflix-gyilkos tervet villantott a Disney, havi 1900 forintért adnának filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs hullámot gerjeszthet. Moszkva minden helyi szereplővel kapcsolatban áll.","shortLead":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs...","id":"201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc9973-12cf-485e-9bef-e3d5e30d2537","keywords":null,"link":"/vilag/201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","timestamp":"2019. április. 13. 12:30","title":"Újból káoszba fulladhat Líbia, a háttérben Putyin szövögeti a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt korábban állították róla.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Wi-Fi Alliance által 2018-ben bejelentett új wifis szabvány, a WPA3 nem annyira biztonságos, mint azt...","id":"20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae03451-a220-4557-8d4a-bd3c65117ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_wifi_alliance_wpa3_szabvany_titkositas","timestamp":"2019. április. 15. 09:03","title":"15 év után jön az új wifi, de lenne itt néhány elég nagy probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki úgy látja, az ellenzéknek nincs politikai mondanivalója – mindezt a Bayer Show-ban mondta el.","shortLead":"Az uniós bürokrácia legfontosabb pozícióit a globális elit emberei töltik be a Terror Háza főigazgatója szerint, aki...","id":"20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c3130f-980c-4f72-a95b-9a0bd1f43dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Schmidt_Maria_Meg_akarjak_alazni_a_keleteuropai_orszagokat","timestamp":"2019. április. 15. 08:38","title":"Schmidt Mária: Meg akarják alázni a kelet-európai országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]