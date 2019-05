Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak általános érvénye legyen, és évek múlva is érthetők legyenek – mondják a csütörtökön a Budapest Parkban koncertező, tavaly év végén az ötödik albummal jelentkező Esti Kornél frontemberei. Páros interjú Lázár Domokossal és Bodor Áronnal.","shortLead":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak...","id":"20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4564218-4b54-4e4f-a93c-540a0cd936a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","timestamp":"2019. május. 07. 20:00","title":"Esti Kornél: „Egy kicsit beütött ez a korosodás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jobb élet reményében költözött az Egyesült Királyságba, de a terv nem úgy sikerült, és hajléktalan lett. ","shortLead":"A jobb élet reményében költözött az Egyesült Királyságba, de a terv nem úgy sikerült, és hajléktalan lett. ","id":"20190508_Uj_informaciok_jelentek_meg_a_Londonban_holtan_talalt_magyar_norol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d647fc6c-a452-4975-adaf-b4a38f977283","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Uj_informaciok_jelentek_meg_a_Londonban_holtan_talalt_magyar_norol","timestamp":"2019. május. 08. 15:18","title":"Új információk jelentek meg a Londonban holtan talált magyar nőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","shortLead":"A volt focistának az edzői képesítéshez szüksége van az érettségire is. ","id":"20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c600cb65-0ad3-455c-b336-d0abb787f650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7a965-ae12-4401-89a2-027ad3e023ed","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Most_erettsegizik_a_volt_valogatott_Dombi_Tibor_is","timestamp":"2019. május. 08. 06:24","title":"Most érettségizik a volt válogatott Dombi Tibor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Berkeley Laboratory kutatói olyan műanyagot fejlesztettek ki, amit többször is újra lehet hasznosítani.","shortLead":"A Berkeley Laboratory kutatói olyan műanyagot fejlesztettek ki, amit többször is újra lehet hasznosítani.","id":"20190507_tudomany_muanyag_ujrahasznositasa_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7569e6ef-36f8-43a2-b0b7-0779891be638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_tudomany_muanyag_ujrahasznositasa_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. május. 07. 20:03","title":"Feltalálták a műanyagot, ami véget vethet a mérhetetlen szeméthalmozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező továbbjutott a madridi salakpályás torna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben legyőzte a belga David Goffint.","shortLead":"A magyar teniszező továbbjutott a madridi salakpályás torna férfiversenyének első fordulójából, miután két szettben...","id":"20190507_fucsovics_marton_david_goffin_tenisz_madridi_tenisztorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f439-a243-410a-9b17-92176b611cdb","keywords":null,"link":"/sport/20190507_fucsovics_marton_david_goffin_tenisz_madridi_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 07. 18:26","title":"Pocsék kezdés után neves belgát vert meg Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f1f75-879d-40ca-bf7b-f884c69e3f0b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagy vezetők nemcsak motiválnak, hanem cselekvésre buzdítanak. Aki inspirálni képes, az célt ad az embereknek, vagy az összetartozás érzését nyújtja - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó, aki új könyvében egy történelmi párhuzamon keresztül is bemutatja a vezetés és vezetés közti különbséget.","shortLead":"A nagy vezetők nemcsak motiválnak, hanem cselekvésre buzdítanak. Aki inspirálni képes, az célt ad az embereknek, vagy...","id":"20190509_Mi_kulonbozteti_meg_a_nagy_vezetot_az_atlagostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a3f1f75-879d-40ca-bf7b-f884c69e3f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc342371-5ce5-4833-bdc9-67849c4b0376","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190509_Mi_kulonbozteti_meg_a_nagy_vezetot_az_atlagostol","timestamp":"2019. május. 09. 13:15","title":"Mi különbözteti meg a nagy vezetőt az átlagostól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]