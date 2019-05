Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. De milyen az ébredés? A pályájuk elején járó fiatal startup vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki...","id":"20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6314bcb0-9d07-427b-8a36-4493b570148b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","timestamp":"2019. május. 08. 14:20","title":"„Ezt sokáig nem lehet bírni, de a húszas éveimbe belefér”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","shortLead":"Egy holland kutatás egy bizonyos szempont alapján vizsgált.","id":"20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306a50e5-15ad-4c62-83a6-04b77e47b171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb83f-57d0-454d-a012-13fc0bdabc7a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190507_On_is_aldozat_a_parkapcsolatban_Ez_lehet_a_nyitja","timestamp":"2019. május. 07. 12:15","title":"Ön is áldozat a párkapcsolatában? Ez lehet a nyitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatói esetében.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli...","id":"20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08637b0d-e433-40b4-8e03-249a0e3c61bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","timestamp":"2019. május. 07. 15:03","title":"Ügyes ötlet: egyszerű gombelemet tenne a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","shortLead":"Lopott, betört, de testi sértés és egyedi azonosító jel meghamisítása miatt is körözték.","id":"20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e181169a-4ed1-489e-83ab-b7ab6cb03c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db272f0f-9ce1-4b19-87c9-42f2acc49f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Kilenc_elfogatoparancs_volt_ervenyben_a_ferfi_ellen_akit_Angliabol_hozattak_haza","timestamp":"2019. május. 08. 15:52","title":"Kilenc elfogatóparancs volt érvényben a férfi ellen, Angliából hozatták haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","id":"20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8960d-b001-4098-9c00-bcb432539248","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","timestamp":"2019. május. 07. 15:17","title":"Weber: Magyarország sajnos rossz irányba tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trumppal szólva fake news médiumnak nevezte az amerikai portált.","shortLead":"Trumppal szólva fake news médiumnak nevezte az amerikai portált.","id":"20190508_kovacs_zoltan_orban_viktor_donald_trump_diktator_bevandorlasellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c25e48-4ed0-45f2-99cf-a0359856e3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_kovacs_zoltan_orban_viktor_donald_trump_diktator_bevandorlasellenesseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Beolvasott Kovács Zoltán a CNN-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő szezontól már a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat tagjaként versenyez.","shortLead":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő...","id":"20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437afc7e-bae4-4275-aa0b-c4fee1e916ba","keywords":null,"link":"/sport/20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","timestamp":"2019. május. 07. 21:44","title":"Ausztrálból lett magyarral erősítenek a gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]