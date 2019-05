Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani róla.","shortLead":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani...","id":"20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549e6d6f-4153-48db-be8a-224bbfc43ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","timestamp":"2019. május. 06. 19:03","title":"Lesz egy kapcsoló a Microsoft új böngészőjében, az Internet Explorerhez vezet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg az átlagos nyugdíj 134 900 Ft volt az év elején. Megnéztük, ezek hitelfelvétel esetén milyen havi törlesztőre elegendőek.","shortLead":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg...","id":"20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22562e21-6420-49f2-a1c8-c566d66bc2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","timestamp":"2019. május. 07. 06:50","title":"Mielőtt lyukra futna a banknál: Mekkora havi törlesztőt bír el egy átlagfizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló családnak.","shortLead":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán...","id":"20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c823b3-5b0a-4b53-8e39-765ba26ab090","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2019. május. 07. 18:51","title":"Az elhunyt John Lukacsot méltatta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus vezetőkkel találkozni, akikkel Barack Obama korábbi elnök gyakorlatilag befagyasztotta a kapcsolatait.\r

","shortLead":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus...","id":"20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c286fa-94eb-4bed-90e0-6af6b442cd27","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","timestamp":"2019. május. 07. 19:15","title":"\"De facto diktátor\": keményen kiosztja Orbánt a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán a tagországokban szerzett szolgálati idők összeszámításával szerez jogosultságot? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán...","id":"20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e299d10b-680b-4d01-aa90-16337ad6a91e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","timestamp":"2019. május. 07. 11:58","title":"Így számolják ki, mennyi nyugdíjat kap, aki több országban is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij izraeliekkel népesítheti be az orosz ajkúak elűzése után üressé vált kelet-ukrajnai területeket – írta egy cikkben Szergej Glazjev, Vlagyimir Putyin orosz államfő egyik tanácsadója. A nacionalista politikus szerint már csak ezért is jó, hogy Putyin egy rendeletben megkönnyítette, hogy orosz útlevélhez jussanak a Moszkva-párti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken élő emberek.","shortLead":"Ukrajna megválasztott elnöke, Volodimir Zelenszkij izraeliekkel népesítheti be az orosz ajkúak elűzése után üressé vált...","id":"20190507_Zsido_betelepulokkel_riogatja_Putyin_tanacsadoja_az_oroszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73fcd1c-be19-4964-be39-172a46131877","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Zsido_betelepulokkel_riogatja_Putyin_tanacsadoja_az_oroszokat","timestamp":"2019. május. 07. 13:54","title":"Zsidó betelepülőkkel riogatja Putyin tanácsadója az oroszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]