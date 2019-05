Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","shortLead":"Közös intézkedéscsomagot fogadott el 19 ország, a magyar kormány is aláírta. ","id":"20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159c7236-7c1c-41b4-9dc3-8366bc9eb111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2284595f-5d46-4915-a2ee-5dfbb9574eec","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Tobb_europai_orszag_is_gyakorlatozik_majd_hogy_ne_ismetlodjon_meg_a_2015os_menekulthullam","timestamp":"2019. május. 03. 19:52","title":"Több európai ország is gyakorlatozik majd, hogy ne ismétlődjön meg a 2015-ös menekültválság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","shortLead":"Nem beszélve a költségvetésnek okozott kárról. ","id":"20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebb09e2-59a7-42bc-8593-dbfec9400b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190502_EVOSZ_epeszu_programok_helyett_milliardok_mennek_zsebbe","timestamp":"2019. május. 02. 16:33","title":"ÉVOSZ: épeszű programok helyett milliárdok mennek zsebbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500 forintos órabér sem elképzelhetetlen.","shortLead":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de...","id":"20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092bf72-ba4c-4e00-860b-95eb622c8dde","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","timestamp":"2019. május. 02. 18:45","title":"1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","shortLead":"Gyakorlatilag semmi nem valósult meg abból, amivel tavaly Palkovics László innovációs minisztert megbízták. ","id":"20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2728-f1b7-40ba-a247-186a3abfcc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Sok_harc_semmi_eredmeny_igy_all_a_kormany_nagy_terve_az_MTA_atalakitasara","timestamp":"2019. május. 03. 06:30","title":"Sok harc, semmi eredmény: így áll a kormány nagy terve az MTA átalakítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista propaganda terjesztését mondta ki.","shortLead":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista...","id":"20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be271f0f-b332-4cd1-9848-113d1c5bee47","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","timestamp":"2019. május. 03. 21:03","title":"20 hónap börtönt kaptak török orvosok, mert bírálták a szíriai offenzívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d715d45c-df21-4dfe-b74c-9606a20542b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felhelyezték az uralkodó fejére a 7 és fél kilós koronát.","shortLead":"Felhelyezték az uralkodó fejére a 7 és fél kilós koronát.","id":"20190504_Elkezdodott_a_thai_kiraly_haromnapos_koronazasi_ceremoniaja__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d715d45c-df21-4dfe-b74c-9606a20542b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fccd0e-c625-4e6e-aff4-0bebc426f8c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Elkezdodott_a_thai_kiraly_haromnapos_koronazasi_ceremoniaja__fotok","timestamp":"2019. május. 04. 08:50","title":"Elkezdődött a thai király háromnapos koronázási ceremóniája - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan nincsenek teljesen tisztában az autós gyerekülések használatával, pedig csak néhány egyszerű kérdést kell tisztázni.","shortLead":"Sokan nincsenek teljesen tisztában az autós gyerekülések használatával, pedig csak néhány egyszerű kérdést kell...","id":"20190503_kell_a_gyerekules_utazhatnak_elol_a_kicsik_jonnek_a_valaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9800834d-aaf4-45a7-93a9-564338e546a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_kell_a_gyerekules_utazhatnak_elol_a_kicsik_jonnek_a_valaszok","timestamp":"2019. május. 03. 11:21","title":"Mikor kell gyerekülés? Utazhatnak elöl a kicsik? Jönnek a válaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]