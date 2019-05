Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","shortLead":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","id":"20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a5d847-6933-4408-bed2-7bacf093dd69","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","timestamp":"2019. május. 16. 05:18","title":"Elfogták a józsefvárosi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","shortLead":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","id":"20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f47c7-3c68-471f-906b-331050633777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","timestamp":"2019. május. 15. 14:52","title":"Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","shortLead":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","id":"20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b8b73-24e3-4236-a512-d43dcf66c12e","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","timestamp":"2019. május. 15. 09:38","title":"Orbán Viktor leleplezett egy női aktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e531d41-a847-474e-b08d-2a7ce698cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legmagasabb szintű fehér házi látogatásban utoljára miniszterelnökként Nagy Ferencnek volt része 1946-ban, államfőként Göncz Árpádnak 1999-ben. ","shortLead":"A legmagasabb szintű fehér házi látogatásban utoljára miniszterelnökként Nagy Ferencnek volt része 1946-ban...","id":"20190516_Utoljara_Goncz_Arpadot_fogadtak_a_legmagasabb_szinten_a_Feher_Hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e531d41-a847-474e-b08d-2a7ce698cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4296e3-82cc-485f-bb00-4416f202196c","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_Utoljara_Goncz_Arpadot_fogadtak_a_legmagasabb_szinten_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. május. 16. 14:36","title":"Utoljára Göncz Árpádot fogadták a legmagasabb szinten a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha...","id":"20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e48eb-65fc-4136-b8a4-b7cd37e72f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","timestamp":"2019. május. 15. 12:42","title":"Drágulnak a repülőjegyek, ha az EU meglépi, amit egy kiszivárgott tanulmányban írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7ab34b-56e4-4785-ad73-819e83f1a202","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A PestiSrácok állításával ellentétben nem csak egyszer fordult elő, hogy kiadták informátorukat a Czeglédy Csaba ellen folytatott nyomozás előrelendítése érdekében, más esetekben is aktívan beavatkoztak a büntetőeljárásba – derül ki a hvg.hu által megszerzett újabb nyomozati iratokból. Megtaláltuk az egyik hatóságnak kiközvetített informátort, aki úgy érzi, felhasználták, ráadásul „politikai vonalra terelték”, amit anonimitást kérve mondott Czeglédy cégéről. A kormányoldali lap munkatársa állítja, hogy az informátorait a hozzájárulásukkal adta át a hatóságoknak, de hiába kértük, ezt nem támasztotta alá.","shortLead":"A PestiSrácok állításával ellentétben nem csak egyszer fordult elő, hogy kiadták informátorukat a Czeglédy Csaba ellen...","id":"20190515_Kikozvetitette_mas_informatorait_is_a_PestiSracok_a_nyomozoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7ab34b-56e4-4785-ad73-819e83f1a202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126e9266-edc5-4547-b5a1-8872403ef327","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kikozvetitette_mas_informatorait_is_a_PestiSracok_a_nyomozoknak","timestamp":"2019. május. 15. 06:30","title":"Több informátorát is kiadta a kormánylap a Czeglédy-ügy nyomozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési szakaszban van. ","shortLead":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési...","id":"20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3861bf-da9c-456c-904d-f47098897fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","timestamp":"2019. május. 14. 17:17","title":"Hivatalos: tényleg a Kilián-laktanyába költözik az OSZK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Angliában kapták el, Hollandiában került rács mögé a 23 éves taksonyi kapus – írja a Blikk.","shortLead":"Angliában kapták el, Hollandiában került rács mögé a 23 éves taksonyi kapus – írja a Blikk.","id":"20190515_embercsempeszet_vadja_nb_iii_focista_kapus_taksony_se","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c04b019-cb70-4141-99f9-021e090e86b9","keywords":null,"link":"/sport/20190515_embercsempeszet_vadja_nb_iii_focista_kapus_taksony_se","timestamp":"2019. május. 15. 12:08","title":"Lecsukták Hollandiában az NB III.-as Taksony SE kapusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]