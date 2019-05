Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország válaszlépéseket fog tenni az új amerikai szankciókra, amelyeket az Egyesült Államok a Magnyitszkij-törvényre hivatkozva hozott – áll a washingtoni orosz nagykövetség csütörtökön nyilvánosságra hozott közleményében.","shortLead":"Oroszország válaszlépéseket fog tenni az új amerikai szankciókra, amelyeket az Egyesült Államok...","id":"20190517_Keszul_az_oroszok_valaszcsapasa_az_USAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b96be25-fc78-4cc1-b3e5-98529a3afad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Keszul_az_oroszok_valaszcsapasa_az_USAnak","timestamp":"2019. május. 17. 05:15","title":"Készül az oroszok válaszcsapása az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","shortLead":"Egy évnyi szünet után ismét Vidus Gabriella került a médiaipar 50 legbefolyásosabb vezetőjének listája élére. ","id":"20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d11517db-6a6a-4c1e-9b8a-177703c4bfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaa705d-2dd3-4344-9639-2d1ef92421b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_liszkay_gabor_vidus_gabriella_rtl_magyarorszag_kormanymedia_kesma","timestamp":"2019. május. 16. 13:14","title":"A Fidesz-közeli médiaalapítvány ötletgazdáját is beelőzte az RTL Magyarország vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef75245-6e29-4c12-9e57-67a0144b9146","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24 éves Nick Kyrgios nem bírt uralkodni magán, a római 1000-es salakos versenyen: a vonalbíróval vitatkozva rúgott, dobált, amit ért.\r

\r

","shortLead":"A 24 éves Nick Kyrgios nem bírt uralkodni magán, a római 1000-es salakos versenyen: a vonalbíróval vitatkozva rúgott...","id":"20190516_A_tenisz_fenegyereke_ismet_botranyt_csinalt_kizartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef75245-6e29-4c12-9e57-67a0144b9146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566a8661-212b-468f-b2c2-87d5dcd1d3ac","keywords":null,"link":"/sport/20190516_A_tenisz_fenegyereke_ismet_botranyt_csinalt_kizartak","timestamp":"2019. május. 16. 17:26","title":"A tenisz fenegyereke ismét botrányosan viselkedett, kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



","shortLead":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök...","id":"20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebcc28a-33f6-4204-a00e-f063820d9252","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","timestamp":"2019. május. 17. 11:37","title":"Külön köszöntjük a mai napon Kövér házelnököt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint az utasoknak is jobban oda kell figyelniük egymásra ilyen helyzetben.","shortLead":"Becsukta a villamosvezető az ajtókat, mielőtt a teljes család felszállhatott volna. A szakszervezet szerint...","id":"20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad4a236-daa0-4fa2-84e5-746b8f95a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b23abb-d865-42db-b20d-84809336d2cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_villamosvezeto_villamos_gyerek","timestamp":"2019. május. 16. 18:08","title":"Nem várta meg a villamosvezető, hogy a két gyerek után az anyjuk is felszálljon, elindult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","shortLead":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","id":"20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4285e47-cebb-43d8-82ca-f58b3e2577fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi jöhet még?","shortLead":"Mi jöhet még?","id":"20190517_dron_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec692d4-d02e-4ba2-bf18-7244ca71e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6215219-2189-49af-be33-adaa99de3777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_dron_traffipax","timestamp":"2019. május. 17. 12:39","title":"Már drónokról is traffipaxolnak Franciaorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm elé várja az európai jobbszél pártjait, de Orbán Viktor nem megy el.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm...","id":"20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d5406-1e4a-49e8-aaf4-f939c4a3c8e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","timestamp":"2019. május. 17. 18:07","title":"Orbán nagy hőse szerint 10-ből 8-an nem kérnek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]