[{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz a számlának nevezett papírra – állítja a G7.","shortLead":"Egy kutatás-fejlesztési projekt részeként érkeztek e-rollerek Budapestre, de sok furcsaságot talál az, aki ránéz...","id":"20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba14d1e5-3edf-49e7-86c2-6ab792ef68ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_G7_nem_kap_szabalyos_szamlat_aki_erollert_hasznal_Budapesten","timestamp":"2019. május. 10. 11:40","title":"G7: Nem kap szabályos számlát, aki e-rollert használ Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","shortLead":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","id":"20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0830d3af-c708-44a3-94c8-adbb6f78a5a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","timestamp":"2019. május. 10. 09:40","title":"Olasz szennyvíziszapot hoznának az egerszalóki termálforrások közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","shortLead":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","id":"20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215ad1c-55a9-4dca-a2ff-2aeb062575d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","timestamp":"2019. május. 10. 15:02","title":"Még mindig megéri biztosítási ügynöknek menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent egy szakember, aki tartozásra hivatkozva lekapcsolta az áramot.\r

","shortLead":"A Viasat3 Feleségek luxuskivitelben című műsorából megismert kétgyerekes anyuka lakásánál csütörtökön megjelent...","id":"20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f776b247-70e4-46b3-b2a9-9f0c74a1a532","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kikapcsoltak_az_aramot_Vasvari_Vivieknel","timestamp":"2019. május. 10. 08:39","title":"Kikapcsolták az áramot Vasvári Vivienéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.","shortLead":"Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt...","id":"20190511_Nem_nem_adozom_az_Egyesult_Allamokban_es_nem_en_vagyok_a_penzugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda951e0-9d8b-4255-a53f-d44cb01fd0dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Nem_nem_adozom_az_Egyesult_Allamokban_es_nem_en_vagyok_a_penzugyminiszter","timestamp":"2019. május. 11. 07:00","title":"Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","shortLead":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","id":"20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95fd268-50d1-46a6-be1d-c92d20ef35e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","timestamp":"2019. május. 11. 07:59","title":"7 autót is feltört három fiatalkorú fiú Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","shortLead":"Az első negyedév adatait közölték hajnalban. ","id":"20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2789c4b4-3230-4b60-a448-92b40e2808b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Csanyi_Sandor_hatradolhet_bevetelben_es_profitban_is_rekordot_dontott_az_OTP","timestamp":"2019. május. 10. 10:04","title":"Csányi Sándor hátradőlhet, bevételben és profitban is rekordot döntött az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","shortLead":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","id":"20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04da71c-b22f-41ab-99aa-df0381e2fe3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","timestamp":"2019. május. 10. 17:46","title":"Megérkeztek a fotók az M0-son felborult kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]