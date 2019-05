Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500 forintos órabér sem elképzelhetetlen.","shortLead":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de...","id":"20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092bf72-ba4c-4e00-860b-95eb622c8dde","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","timestamp":"2019. május. 02. 18:45","title":"1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény: ma csaknem 45 ezer forint „hiányzik” az átlagnyugdíjból. A trend alapján egyértelmű, hogy a jövő nyugdíjasai egyre nagyobb mértékben lesznek saját megtakarításaikra utalva. Az öngondoskodás szerepe nő. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben robbanásszerűen nőttek a bérek. A nyugdíjak azonban csak lényegesen kisebb mértékben. Az eredmény...","id":"20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656b0600-4eb7-414b-928c-570f405fc94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b7a42-1637-4369-a2e6-bddf97f77c5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Durvan_lemaradtak_a_nyugdijak_a_berekhez_viszonyitva","timestamp":"2019. május. 02. 13:40","title":"Durván lemaradtak a nyugdíjak a bérekhez viszonyítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","shortLead":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","id":"20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c0307-bb4e-4050-868d-cff8fad6b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","timestamp":"2019. május. 02. 12:22","title":"Felfüggesztették, megszüntették a nyomozást a 4-es metró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","shortLead":"Az eset után elnevezték Ravioli Rovernek.","id":"20190502_chicago_lezaras_kisauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae4f2cd-809f-49a1-b55e-74fd62f8ca41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686a2ef1-bbf0-4ab6-8f88-d82d1f5e88b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_chicago_lezaras_kisauto","timestamp":"2019. május. 02. 14:12","title":"Gyanús kisautó miatt zártak le egy chicagói utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabályozása miatt adott be.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi...","id":"20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2f127-413a-4b2f-a36b-612f3e68fa6f","keywords":null,"link":"/sport/20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","timestamp":"2019. május. 01. 14:45","title":"Caster Semenya vesztett: nemzetközi szinten csak begyógyszerezve versenyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók megbíznának a second hand készülékekben. Ehhez meg kellene nyerni a fogyasztók bizalmát, és meggyőzni őket, hogy érdemes szakértő kezekbe adniuk a használt készülékeket.","shortLead":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók...","id":"20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff1b3e-7948-4bd4-9d3c-82e55cd15a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","timestamp":"2019. május. 02. 15:03","title":"Divatba jöhetnek a használt telefonok, csak egy dologra kell nagyon figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple.","shortLead":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm...","id":"20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f204f3-4e0a-461b-a81c-ca12f514c7e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elgondolkodtató kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","shortLead":"Elgondolkodtató kiállítással nyílt meg az Easttopics Space.\r

\r

","id":"20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb71dac-89c0-49e0-8f1d-e634cfc1f306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb40446-2b16-451b-949f-83b466682991","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Tarlat_a_klimavaltozas_okozta_visszafordithatatlan_karokrol","timestamp":"2019. május. 02. 15:41","title":"Elgondolkodtató tárlat a klímaváltozás okozta visszafordíthatatlan károkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]