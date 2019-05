Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","shortLead":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","id":"20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b133f-ea96-4a5a-befc-624519a37a24","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Kiborult Madonna előadásán az izraeli kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","shortLead":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","id":"20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f2a1f2-a58f-48c6-8289-530938e7a17d","keywords":null,"link":"/sport/20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","timestamp":"2019. május. 20. 13:06","title":"A finn első osztályba szerződött egy magyar hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG megkérdezte az amerikai céget, hogy a kiadóvállalat oldalai valóban zárolásra kerültek-e, és mi volt ennek az oka. Mint a válaszból kiderült: a Mediaworks megsértette a reklámszabályzatot, és ennek köze sincsen politikához. A magyar kiadó szerint minden korlátozást feloldottak velük szemben, az egész okát pedig nehezen értik.","shortLead":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG...","id":"20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70acdace-067a-4932-a6a5-ed0a930a0ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","timestamp":"2019. május. 21. 10:43","title":"Facebook: A Mediaworks megszegte a szabályzatot, zárolva marad hirdetési fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","shortLead":"Szökni akartak, túszul ejtették a büntetőtelep három alkalmazottját. ","id":"20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe2dc5-71bb-491a-ada9-c56407dcc923","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Fegyenclazadasban_meghalt_huszonkilenc_rab_es_harom_fegyor_Tadzsikisztanban","timestamp":"2019. május. 20. 08:44","title":"Fegyenclázadásban meghalt huszonkilenc rab és három fegyőr Tádzsikisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff271fd7-4780-4b51-92e8-473d671b737f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban lévő államfőt, Petro Porosenkót győzte le nagy különbséggel a választás második, április 21-ei fordulójában. A beiktatás után Zelenszkij bejelentette, feloszlatja a parlamentet. ","shortLead":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban...","id":"20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff271fd7-4780-4b51-92e8-473d671b737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fc5d7-022a-4776-91c8-08d3694499b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","timestamp":"2019. május. 20. 09:55","title":"Beiktatták az új ukrán államfőt, aki bejelentette, feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nem csak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.","shortLead":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt...","id":"20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123a9e-a6c9-439e-a4ff-cad87dba6e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","timestamp":"2019. május. 19. 21:45","title":"Reuters: A Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon eddig kellett rá várni. Már tízezernél is többen regisztráltak rá az OTP-nél. ","shortLead":"És hamarosan más bankoknál is bekapcsolják. Az Apple mobilfizetős rendszere 2014 óta működik a világban, Magyarországon...","id":"20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4dd0ae-76da-4807-b15b-a883567d073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5fe6c9-a9d1-4e4e-ac10-786fa5523ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_otp_bank_apple_pay_mobilfizetes","timestamp":"2019. május. 21. 09:33","title":"Az OTP-nél már megy az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]