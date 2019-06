Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cellebrite cég azt állítja, hogy olyan szoftvermegoldást fejlesztett, amellyel hozzá lehet férni az androidos csúcstelefonokon és a legtöbb iPhone-on őrzött adatokhoz.","shortLead":"A Cellebrite cég azt állítja, hogy olyan szoftvermegoldást fejlesztett, amellyel hozzá lehet férni az androidos...","id":"20190619_cellebrite_szoftver_telefonok_feltoresehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd90147d-bd89-4b09-845c-d4b662b627c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_cellebrite_szoftver_telefonok_feltoresehez","timestamp":"2019. június. 19. 13:03","title":"Feltörjük az iPhone-okat és az androidos csúcstelefonokat – állítja egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e58e49-07fa-46a3-91e6-f5dfa882b2ef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dühös dolgozók Radio France vezetőjének ablakai alatt dalolták Beethoven IX-ik szimfóniájának örömódáját. 