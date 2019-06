Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar kormány.","shortLead":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar...","id":"20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4171-fee0-4a4b-85c9-aadd667af5a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","timestamp":"2019. június. 21. 17:34","title":"Balavány: Viktor, legalább az unokádra gondolj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben volt, míg Teherán azt állítja, a repülő belépett Irán fölé.","shortLead":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben...","id":"20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabb079-8545-4ea5-96ba-70a3900edbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"Tovább éleződik az USA–Irán-szembenállás, Irán lelőtt egy amerikai drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan csúfolták az Apple új Mac Pro gépét, amiért úgy néz ki, mint egy óriási sajtreszelő. Egy youtuber kapott az alkalmon. ","shortLead":"Sokan csúfolták az Apple új Mac Pro gépét, amiért úgy néz ki, mint egy óriási sajtreszelő. Egy youtuber kapott...","id":"20190621_apple_wwdc_2019_mac_pro_sajtreszelo_szamitogep_youtuber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0cd219-73c8-45af-ae3d-f0f4d5e8112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_apple_wwdc_2019_mac_pro_sajtreszelo_szamitogep_youtuber","timestamp":"2019. június. 21. 14:33","title":"Egy youtuber megnézte, lehet-e sajtot reszelni az Apple méregdrága számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De hamarosan elindul a webshop is. ","shortLead":"De hamarosan elindul a webshop is. ","id":"20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ea77e0-9e55-436f-a0fd-5b06cfeebc00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6f7788-dae1-4b89-8b6e-8f8511100e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Intersport_aruhaz_2Rule_termekek","timestamp":"2019. június. 20. 14:24","title":"Mészáros sportmárkája mostantól az Intersportban is kapható ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","shortLead":"Kiegészítik a családvédelmi akciótervet. ","id":"20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e815eae8-3c19-4f8b-b9ae-dccc6ae7b1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10310296-6b2a-4771-b6d3-097e711d2d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Kulon_programot_indit_a_kormany_a_meddo_nok_kezelesere","timestamp":"2019. június. 20. 12:22","title":"Jövőre is lesz nemzeti konzultáció, Rogán Antal megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","shortLead":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","id":"20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d5e450-8f46-4a64-9a42-0a2c07a63607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Szijjártó: Trieszt lesz a magyar tengeri kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","shortLead":"Szerdán alig maradt száraz terület az országban. ","id":"20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2397c0d5-2180-4258-a757-9d5db4ee6910","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_csapadekrekord_felhoszakadas_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. június. 20. 11:39","title":"Hatvanhárom éves csapadékrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","shortLead":"Michael Joyce korábban Marija Sarapova trénere volt.","id":"20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a64aa8-a6c2-4bf6-9ae4-7effc8711e1a","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Amerikai_edzoje_lett_Babos_Timeanak","timestamp":"2019. június. 20. 21:59","title":"Amerikai edzője lett Babos Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]