"c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés." "timestamp":"2019. június. 20. 20:23","title":"Pakson már elkezdték felhúzni a kiszolgálóépületeket"
"c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője"
"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan robotot készítettek amerikai szakemberek, amelyben akkumulátor helyett folyadék dolgozik, az segít az elektronika működéséhez szükséges energia biztosításában.","shortLead":"Olyan robotot készítettek amerikai szakemberek, amelyben akkumulátor helyett folyadék dolgozik, az segít az elektronika...","timestamp":"2019. június. 20. 13:33","title":"Ez lesz a jövő? Elkészült a robot, amelyiknek a "bőre" alatt mesterséges vér van"
"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten. A trükk egy hitelesnek tűnő SMS-sel indul.","shortLead":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten...","timestamp":"2019. június. 20. 09:03","title":"Vigyázzon, új trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten, többeket is megkárosítottak"
"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","shortLead":"De nem csak ott, más megyékben is gondot okozott a sok eső.","timestamp":"2019. június. 19. 14:28","title":"Somogyban akkora eső volt, hogy a rengeteg víz betörte egy hivatal ablakát"
"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon 855 dolgozik –, azonban már van, aki a Snapdragon 865-ről szállít információkat.","shortLead":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon...","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Szállingóznak a hírek a Qualcomm jövő évi csúcstelefonokba szánt lapkakészletéről"
"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de kérdést ő sem tett fel. "shortLead":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de...","timestamp":"2019. június. 20. 13:27","title":"Példátlan volt Rogán Antal meghallgatása, az ellenzék futni hagyta"
"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek "szabadjára" még 2017-ben. A Boaty McBoatface névre keresztelt szerkezet az óceán mélyéről készített 3D-s térképet, amely az áramlatokról szolgáltat igen hasznos információval, amelyet nemrég közöltek a kutatók.","shortLead":"Igen fontos küldetésen van túl az az önvezető tengeralattjáró, amelyet a Déli-sarkvidék közelében engedtek "szabadjára"...","timestamp":"2019. június. 19. 15:03","title":"Fontos részlet derült ki arról, hogyan melegszik az óceán vize"