Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","shortLead":"Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni.","id":"20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d38ebef-42ae-43fe-a34c-56d057b73d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9398a0e-b440-442d-8032-52fb4edbcb57","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_uzlet_lesz_a_jovoben_a_legkondicionalas","timestamp":"2019. július. 06. 19:15","title":"Elképesztő üzlet lesz a jövőben a légkondicionálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","shortLead":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","id":"20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe4ae3b-2f11-4871-86a4-7be1da3b1a39","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","timestamp":"2019. július. 06. 19:25","title":"Mit tehet a vállalkozó, ha iparűzésiadó-túlfizetése van, ráadásul elévült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet arat a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet...","id":"20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875089b7-b0a5-4040-959a-f96f1a6cae32","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","timestamp":"2019. július. 06. 13:44","title":"Hiába a botrányok, Boris Johnson legyőzhetetlennek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1fa22f-c6f6-4a8a-8088-eedf53cb78e0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Komolyan vehető-e egy számítógépes játék, amelyben kizárólag ízletes ételekkel lehet előre haladni? Erre a kérdésre kerestük a választ az év egyik legőrültebb szimulátorában. Ami annyira nem áll messze a valóságtól: a kés itt is éles, a hal ugyanúgy szénné éghet, a túl sok só pedig nem hasznos egy alapvetően édességként tálalt fogásnál.","shortLead":"Komolyan vehető-e egy számítógépes játék, amelyben kizárólag ízletes ételekkel lehet előre haladni? Erre a kérdésre...","id":"20190707_cooking_szimulator_pc_teszt_kritika_fozos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1fa22f-c6f6-4a8a-8088-eedf53cb78e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc659a39-1ef5-4cf4-ac0d-a16f3c8822ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_cooking_szimulator_pc_teszt_kritika_fozos_jatek","timestamp":"2019. július. 07. 20:00","title":"Ettől Gordon Ramsay sikítófrászt kapna – teszteltük az új főzős játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős Facebookkal és minden privát üzenet nyilvánosságra hozásával riogat és hazug kiskaput kínál az a szöveg, amely a magyar facebookozók köreiben kering. Aki megosztja, álhírt terjeszt.","shortLead":"Fizetős Facebookkal és minden privát üzenet nyilvánosságra hozásával riogat és hazug kiskaput kínál az a szöveg, amely...","id":"20190708_facebook_belepesi_dij_fizetos_facebook_kamu_szoveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09a6cc-5e91-4bd7-a438-127660d49711","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_facebook_belepesi_dij_fizetos_facebook_kamu_szoveg","timestamp":"2019. július. 08. 08:03","title":"Hazudik, aki kiteszi ezt a fizetős szöveget a Facebookjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]