Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre...","id":"20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9501cd-f594-48fa-9d8d-974681c4926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","timestamp":"2019. július. 07. 13:56","title":"Jövő héten döntenek a jövő évi költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","shortLead":"Nagyot szakított egy régiségkereskedő unokája Nagy-Britanniában.","id":"20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39e34-74ac-46fc-85b9-9cd6ed765c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e30846c-644f-4383-94b7-c91ed717a711","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Alig_parszaz_forintert_vette_265_millioert_adta_el_a_kozepkori_sakkfigurat","timestamp":"2019. július. 06. 17:44","title":"Alig pár száz forintért vette, 265 millióért adta el a középkori sakkfigurát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","shortLead":"Az ország évente 1950 hektár tengerparti területet veszít a földerózió miatt. ","id":"20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d2b76-8869-4722-89d6-92c004c60d56","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_15_ev_alatt_egy_varosnyi_teruletet_elvesztette_Indonezia","timestamp":"2019. július. 08. 09:01","title":"15 év alatt egy városnyi területét elvesztette Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge Analytica-botrány után.","shortLead":"A brit adatvédelmi hatóság jóval súlyosabb büntetést mérne a brit légitársaságra, mint a Facebookra a Cambridge...","id":"20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1090214a-7815-4807-a13b-c6835c8a2406","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_british_airways_gdpr_buntetes_adatvedelem","timestamp":"2019. július. 08. 10:33","title":"66 milliárd forintnyi büntetést kaphat a British Airways, mert kiszivárogtak az utasok adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","shortLead":"A teheneket is megdöbbentette a váratlan jégverés. ","id":"20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d95bf5-dce0-47ab-8455-3202e6090101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0513f107-feb7-48ff-8274-6143df846be9","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Fotok_Komoly_jegtakarot_hozott_az_Alfoldon_a_vasarnapi_szupercella","timestamp":"2019. július. 08. 06:14","title":"Fotók: Komoly jégtakarót hozott az Alföldön a vasárnapi szupercella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új stadion van az országban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Eldőlt, kik lesznek az EU legfontosabb szerveinek vezetői; elkezdődött a babaváró támogatás igénylése; eggyel több új...","id":"20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abaf7c1d-a03e-4594-a5f0-ef1a9bb4aee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3c9cb6-a501-431f-9f20-89516db50c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Es_akkor_eu_babavaro_stadion_fizetes_ruha_rezsi_dinnye","timestamp":"2019. július. 07. 07:00","title":"És akkor a kismamák elindultak a hőségben a bankfiókok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis a Porsche sportkocsikkal. ","shortLead":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis...","id":"20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e40a93-9562-4bf9-8afa-c7ee58d5cd53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","timestamp":"2019. július. 08. 06:41","title":"Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]