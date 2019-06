Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de hamarosan hazánk a térséggel együtt akár a bioüzemanyag-ipar világviszonylatban is vezető országává válhat.\r

\r

","shortLead":"Egyelőre jelentős a kiaknázatlan kapacitás a szántóföldi növények és más biomassza energetikai hasznosítása terén, de...","id":"20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce278b3-57a2-49e6-8d93-bd75a5e5afb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f0e0fa-7673-458f-be10-34cb07493b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Biouzemanyagnagyhatalom_lehet_Magyarorszag","timestamp":"2019. június. 22. 09:13","title":"Bioüzemanyag-nagyhatalom lehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresőjének androidos béta-applikációjában egy új gomb jelent meg, amivel megoszthatjuk másokkal a saját keresésünket.","shortLead":"A Google keresőjének androidos béta-applikációjában egy új gomb jelent meg, amivel megoszthatjuk másokkal a saját...","id":"20190620_google_kereso_megosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749a4d9d-c8c1-48ec-9990-5af4bcc92de4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_google_kereso_megosztas","timestamp":"2019. június. 20. 18:03","title":"Régóta várt új funkciót tesztel a Google a mobilos keresőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a1098-3e2e-488b-8bc2-e747932d520a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy annak idején Hoffmann Rózsa által szorgalmazott, szakmailag dilettáns és a gyerekek érdekeit semmibe vevő szabályozást.","shortLead":"Ha a parlament elfogadja a kormány tervezetét, visszahozna egy annak idején Hoffmann Rózsa által szorgalmazott...","id":"20190622_Rugalmas_iskolakezdes_A_kormany_ezt_is_eltorolne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124a1098-3e2e-488b-8bc2-e747932d520a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af229c38-8948-43f9-be28-15613ce270c7","keywords":null,"link":"/elet/20190622_Rugalmas_iskolakezdes_A_kormany_ezt_is_eltorolne","timestamp":"2019. június. 22. 08:10","title":"Rugalmas iskolakezdés? A kormány ezt is eltörölné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évezredek óta vágyunk a mámorra. Amikor azonban az erotikus eksztázisban a fokozhatatlan gyönyör élményét keressük, vajon nem épp az ellenkező irányba indulunk el?","shortLead":"Évezredek óta vágyunk a mámorra. Amikor azonban az erotikus eksztázisban a fokozhatatlan gyönyör élményét keressük...","id":"20190620_Szexualis_eksztazis__miert_is_akarjuk_annyira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ce20d5-073f-49d2-b6ab-df2671126161","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190620_Szexualis_eksztazis__miert_is_akarjuk_annyira","timestamp":"2019. június. 20. 19:30","title":"Szexuális eksztázis – miért is akarjuk annyira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad83a1-eb54-49d8-8494-b9f1683c70d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csütörtök esti fináléban 45-34-re kaptak ki az oroszoktól.","shortLead":"A csütörtök esti fináléban 45-34-re kaptak ki az oroszoktól.","id":"20190620_Vivo_Eb_Ezustermes_a_noi_kardcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad83a1-eb54-49d8-8494-b9f1683c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a083f7b-bc87-4f58-8a7f-4187c22aa5bc","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Vivo_Eb_Ezustermes_a_noi_kardcsapat","timestamp":"2019. június. 20. 19:41","title":"Vívó-Eb: Ezüstérmes a női kardcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","shortLead":"Belebuktak a stadionépítésbe, focival se nagyon foglalkoznak, de nem baj, kifizetjük.","id":"20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea948-98c1-4ff2-ab88-06a20f43c246","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Orban_szemelyesen_menti_ki_a_becsodolt_szigetszentmiklosi_fociklubot","timestamp":"2019. június. 21. 09:50","title":"Orbán személyesen menti ki a becsődölt szigetszentmiklósi fociklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói ígéretek fontosabbak, mint a klímavédelem. ","shortLead":"A választói ígéretek fontosabbak, mint a klímavédelem. ","id":"20190621_Itt_a_magyarazat_a_rezsicsokkentes_miatt_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99722a0-6999-4695-b26c-d060439b0290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332f5988-65c1-4f25-b098-a36fe47e9992","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Itt_a_magyarazat_a_rezsicsokkentes_miatt_vetozta_meg_a_kormany_az_unios_klimacelokat","timestamp":"2019. június. 21. 13:05","title":"Itt a magyarázat: a rezsicsökkentés miatt vétózta meg a kormány az uniós klímacélokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","shortLead":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","id":"20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a53b0-044e-4c4c-a808-d7347f71c13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","timestamp":"2019. június. 21. 16:37","title":"Ha az 1-es villamossal szokott közlekedni, van egy nem túl jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]