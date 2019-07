Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet az Operaház vezetése sem támogatja.","shortLead":"Úgy tűnik, csaknem duplájára nőhetnek az Operaház felújításának költségei, és még évekig zárva maradhat. A tervet...","id":"20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033f60d-c33e-464c-b529-4adf7e6c651c","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Mar_senki_nem_tudja_mennyiert_ujitjak_fel_az_Operahazat_azt_sem_mikor_nyit","timestamp":"2019. július. 11. 14:37","title":"Már senki nem tudja, mennyiért újítják fel az Operaházat, azt sem, mikor nyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás létesül a házban. A beruházók régi ismerősök a belvárosi ingatlanügyekből.","shortLead":"Elvileg nem lehetne ráépíteni a belváros Mocsonyi-házra, de a tetőtér beépítése nem számít annak, így most hat új lakás...","id":"20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170b4895-ee74-4d40-8089-f8670da070ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c7f7e-b406-4458-a509-32004dbabd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_A_tetoter_beepitese_nem_raepites_ezert_lehet_hat_uj_lakast_epiteni_a_Vorosmarty_ternel","timestamp":"2019. július. 10. 17:10","title":"A tetőtér beépítése nem ráépítés, ezért lehet hat új lakást építeni a Vörösmarty térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a5c06d-f5a8-4849-bd58-65bf3630a3b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilenc szarvas pusztult el, egyikük gyomrában 4,3 kilónyi műanyagszemetet találtak. ","shortLead":"Kilenc szarvas pusztult el, egyikük gyomrában 4,3 kilónyi műanyagszemetet találtak. ","id":"20190709_Muanyag_zacskoktol_pusztultak_el_szarvasok_egy_japan_parkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a5c06d-f5a8-4849-bd58-65bf3630a3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c0b04-aec5-4502-a90d-0f2b491b5bf1","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Muanyag_zacskoktol_pusztultak_el_szarvasok_egy_japan_parkban","timestamp":"2019. július. 09. 17:28","title":"Műanyag zacskóktól pusztultak el szarvasok egy japán parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","shortLead":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","id":"20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fcda-1a11-4d9b-830f-228cec52f09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","timestamp":"2019. július. 11. 13:41","title":"Érintős kártyát nyúlt le, vásárolgatni kezdett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székhely is változott.","shortLead":"A székhely is változott.","id":"20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e857aeb-ae64-4c33-9535-2055aa99ef9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Meszaros_Lorinc_embere_iranyithat_a_TV2_anyacegeben","timestamp":"2019. július. 10. 16:52","title":"Mészáros Lőrinc embere irányíthat a TV2 anyacégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","shortLead":"A 4iG nagytulajdonosa szerint a T-Systems vételára üzleti titok, \"de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó\".","id":"20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcf920b-b4f8-4d24-ac63-4b7062e77bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_jaszai_gellert_4ig_tsystems_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. július. 11. 07:34","title":"Jászai: Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","shortLead":"Ha kiderülnének a számok, azok sehogyan sem illeszkednének a kormányzati kommunikációhoz.","id":"20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da93f-d63c-4277-b051-66ea64d82c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9889935f-5458-42d2-b61d-dd2059742524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Ugy_rejtegeti_a_kormany_a_migransok_szamat_akar_a_vallalkozok_a_tomegszallasokra_zsufolt_vendegmunkasokat","timestamp":"2019. július. 10. 14:08","title":"Úgy rejtegeti a kormány a migránsok számát, akár a vállalkozók a tömegszállásokra zsúfolt vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]