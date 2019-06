Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett a helyi elnökséggel, így mégsem a bűncselekményekkel meggyanúsított parlamenti képviselőt, hanem Herczeg Tamást választották meg a párt megyei elnökének. Azért Simonkának is szorítottak helyet.","shortLead":"Az utolsó pillanatokban fordult meg Simonka György sorsa, a Fidesz régióigazgatója a tisztújítás előtt egyeztetett...","id":"20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3b77f-d970-469f-8a87-cca24bc4f5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Megsem_lesz_Simonka_Gyorgy_Bekesben_megyei_Fidesz_elnok","timestamp":"2019. június. 20. 19:45","title":"Mégsem lesz Simonka György Békésben megyei Fidesz-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több mint százzal már el is készültek.","shortLead":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több...","id":"20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b375f-b495-4ce7-bbd6-f3e272a03938","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","timestamp":"2019. június. 20. 16:03","title":"Imádni fogja a YouTube újítását, sokkal szebbek lettek a régi videoklipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","shortLead":"A francia gyártó újdonságából érkező villanymotoros, zöld rendszámos változat hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","id":"20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be17568c-f395-4d42-aa0b-a5c73b3d801b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74227e1-b312-4c95-a154-9166ed96297f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_itt_az_uj_peugeot_2008_amibol_tisztan_elektromos_valtozat_is_keszul","timestamp":"2019. június. 19. 08:21","title":"Itt az új Peugeot 2008, amiből tisztán elektromos változat is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozónak az állami dohánykereskedelmi monopólium. Az államhoz eközben koncessziós díjból és nyereségadóból együtt 1,3 milliárd folyt be. A monopólium tulajdonosai ráadásul a dohánykövetési rendszerrel kapcsolatos kiadásaikra is százmilliókat vettek ki.","shortLead":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi...","id":"20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2e66-7daf-4599-8839-b697bdf88f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","timestamp":"2019. június. 20. 07:15","title":"Óriási dohányt szakított Lázár János ismerőse az állami monopóliummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni akarta a 2015 óta zajló büntetőügyet, a bíróság viszont ezt elutasította, így az erősen átpolitizált eljárás egyszerűen elakadt – tudta meg a hvg.hu. Az új büntetőeljárási törvény ugyanis nem elég egyértelmű, így az a pikáns helyzet állt elő, hogy a bíróság kénytelen volt beinteni a folytatást sürgető ügyészségnek. Még Czeglédy védelme sem tudja, mi lesz most, az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást.","shortLead":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni...","id":"20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe127ba-389d-45b3-98d3-a4a5b5aa68c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","timestamp":"2019. június. 20. 06:00","title":"Patthelyzet: nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon 855 dolgozik –, azonban már van, aki a Snapdragon 865-ről szállít információkat.","shortLead":"Egyelőre még híre-hamva sincs a Qualcomm következő lapkakészletének – az aktuális csúcstelefonokban még a Snapdragon...","id":"20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b75d64-e4ef-4230-a0ba-8d3fbaa874b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_qualcomm_snapdragon_865_lapkakeszlet_5g_modem_integralva","timestamp":"2019. június. 20. 15:03","title":"Szállingóznak a hírek a Qualcomm jövő évi csúcstelefonokba szánt lapkakészletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek szelfikameráját a kijelző mögé \"száműzték\".","shortLead":"Június 26-án mutathatja meg a nagyközönségnek az Oppo azt a (még mindig csak prototípus) készüléket, amelynek...","id":"20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf0b15-f294-443e-8bf1-e23a67d40e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_oppo_okostelefon_sanghaj_mobile_world_congress_kijelzo_szelfikamera","timestamp":"2019. június. 19. 18:33","title":"Izgalmas fejlesztéssel készül az Oppo, egy hét múlva mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]