Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020. január 1-jétől azok a nagyszülők, akik még nem mentek nyugdíjba, igényelhetik a nagyszülői gyedet, ha a dolgozó szülő(k) helyett vállalják, hogy az unokákat ők gondozzák, nevelik. A nagyszülői gyed beleszámít a szolgálati időbe, egyszerre csak az egyik nagyszülő veheti igénybe, de akár több unoka után is felvehető az ellátás – erősítette meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának nagymamák világnapja alkalmából kiadott közleménye.","shortLead":"2020. január 1-jétől azok a nagyszülők, akik még nem mentek nyugdíjba, igényelhetik a nagyszülői gyedet, ha a dolgozó...","id":"20190714_Egyedulallo_a_magyar_adomentessegi_lehetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af8d645-82b3-4fdc-801a-ae73b53ca703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Egyedulallo_a_magyar_adomentessegi_lehetoseg","timestamp":"2019. július. 14. 12:05","title":"Egyedülálló a magyar adómentességi lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","shortLead":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","id":"20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249d2b4-dac4-4265-954d-d6af155acc95","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","timestamp":"2019. július. 15. 11:32","title":"Bayer Zsolt nem győzi bizonygatni, hogy ő egészséges heteroszexuális férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen látják a világot. Vélemény. ","shortLead":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen...","id":"20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb934ab-ca1e-4cbf-b140-9fb33936d5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","timestamp":"2019. július. 14. 20:10","title":"Lehet, hogy Kocsis Máténak van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry Krisztián tanulmányát arról, miként működött együtt a kommunista állambiztonsággal a Veritas mostani főigazgató-helyettese, Marinovich Endre. „Több oka van annak, hogy a munkaviszonyomat a Veritasnál nem láttam fenntarthatónak, a lényeget azonban leginkább ez a tanulmány tartalmazza”- írta a történész nem sokkal az után, hogy a tanulmány felkerült az átlátszó oldalára.","shortLead":"A diktatúra banalitása - Marinovich Endre és az állambiztonság – címmel tette közzé az Átlátszó hírportál Ungváry...","id":"20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8520f623-8a2a-44e7-9bae-ac3ea5829d91","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Ungvary_Krisztian_most_elarulta_miert_tavozik_az_56os_Intezetet_lenyelo_Veritasbol","timestamp":"2019. július. 14. 14:04","title":"Ungváry Krisztián most elárulta, miért távozik az 56-os Intézetet lenyelő Veritasból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva.","shortLead":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott...","id":"20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc6cd3-1221-4811-a81c-78034a6ca845","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 14. 08:42","title":"Mégis letartóztatta a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","shortLead":"Pedig a kérdés már az ENSZ előtt van.","id":"20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44dcee-beed-4c16-a04d-e48ab3bbc2e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_A_magyar_kormanynak_nincs_velemenye_arrol_hogy_Kinaban_atnevelo_taborokba_zarjak_az_ujgur_kisebbseget","timestamp":"2019. július. 15. 09:18","title":"A magyar kormánynak nincs véleménye arról, hogy Kínában átnevelő táborokba zárják az ujgur kisebbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","shortLead":"A Huawei értetlenül áll a Momentum Facebook-oldalán megosztott csúsztatások előtt – közölte a vállalat.","id":"20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77816e84-49d0-4cda-893b-baf98690a831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738bf5ad-e2dc-4567-8075-0ec7627ec707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_momentum_vadak_huawei_valasz","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Huawei: a Momentum csúsztat, többször megcáfolt értesülésekre alapoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]