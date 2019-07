Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos elszámította magát.","shortLead":"A tulajdonos elszámította magát.","id":"20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a01459c-6909-40d4-8c9c-924e73745a5d","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. július. 18. 09:55","title":"Kiderült, miért dőlt be az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden tizedik szobarendszerben van vészkijárat, viszont van szoba, ahol a játék során nyílt lángot is használni kell. 106 hiányosságot tártak fel.","shortLead":"Átfogó tűzbiztonsági ellenőrzést tartottak a szlovák szakemberek a szabadulószobákban. Mint kiderült, csak minden...","id":"20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01babef8-3454-46cf-9ffb-70bed446ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed81549a-3540-4fb4-bec6-30cdc19ada9c","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Atfesultek_Szlovakiaban_a_szabaduloszobakat_a_tobbseguk_egyaltalan_nem_biztonsagos","timestamp":"2019. július. 17. 19:16","title":"Átfésülték Szlovákiában a szabadulószobákat: a többségük egyáltalán nem biztonságos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba az ókor óta számít különlegességnek, ám Horvátországban húsz éve tanulták meg, hogyan csináljanak igazi üzletet a legdrágább, isztriai változatából.","shortLead":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba...","id":"20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb788a4-d08c-4bc5-91bc-276203040077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","timestamp":"2019. július. 17. 20:00","title":"Agresszív vaddisznók helyett szeleburdi kutyák a titokzatos gomba nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly szervezték meg először és most indult el a jelentkezés a következő Hungarian Street Food Awardsra, amely keretében a legjobb hazai street food helyeket pontozza a szakmai zsűri és a közönség. 8 kategóriában választják ki a legjobbakat, az összetett verseny első helyezettje pedig kijut Malmőbe az európai döntőre. ","shortLead":"Tavaly szervezték meg először és most indult el a jelentkezés a következő Hungarian Street Food Awardsra, amely...","id":"20190717_Keresik_a_legjobb_magyar_streed_food_helyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc35789-b084-4fb8-9e6c-22689f0aaa61","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Keresik_a_legjobb_magyar_streed_food_helyet","timestamp":"2019. július. 17. 14:33","title":"Malmőben mutatkozhat be a legjobb magyar street food hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják, hogy a Baradla-barlang újkőkori kultuszhely lehetett.","shortLead":"A napokban feltárt több ezer éves lelet, egy ceremoniális ruha előkerült bronz tartozékai azt bizonyítják...","id":"20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff226464-4025-4701-b602-32bc47d52df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77d3b68-93ae-4c16-8aec-8ec9e7c7dc2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Mar_kulfoldon_is_hire_ment_az_aggteleki_cseppkobarlangban_felfedezett_kincseknek","timestamp":"2019. július. 17. 16:22","title":"Már külföldön is híre ment az Aggteleki-cseppkőbarlangban felfedezett kincseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]