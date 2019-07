Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik a Buckingham-palotában II. Erzsébet királynővel. Fő feladata a Brexit véghezvitele lesz, de az is kérdés, mire készül Washingtonnal, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben először egy visszautasíthatatlan ajánlat érkezett Trumptól, majd egy diplomáciai botrány zavarta meg a két ország viszonyát. ","shortLead":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik...","id":"20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9f5e1-a088-4a6d-9003-596e80085902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","timestamp":"2019. július. 24. 16:23","title":"Nigel Farage nagyköveti címet kaphat a frissen kinevezett Boris Johnsontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok kihirdetése után veszi nyakába a várost? Milyen kompromisszumokat kell kötni egy \"utolsó lyukért\"? Miért vannak könnyebb helyzetben a felsőbb évesek az elsősöknél? Ingatlanpiaci körkép nem sokkal a 2019-es ponthatárok kihirdetése előtt.","shortLead":"Milyen lehetőségeik vannak a frissen felvett egyetemistáknak a lakáspiacon? Talál-e még albérletet, aki a pontszámok...","id":"20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca8adf0-413f-4c01-90e0-86f6ec15ac56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Tul_draga_az_alberlet_ahhoz_hogy_egy_egyetemista_egy_teljes_lakast_kibereljen_felveteli_ponthatarok_alberletarak","timestamp":"2019. július. 24. 17:00","title":"Mennyiért kap ma albérletet egy egyetemista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99a3dd-b137-478d-ae03-9e115db661c6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190724_Marabu_FekNyuz_Egy_magyar_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99a3dd-b137-478d-ae03-9e115db661c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c114cf5c-6c32-42fc-abc6-16b1be6192ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Marabu_FekNyuz_Egy_magyar_korhaz","timestamp":"2019. július. 24. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Egy magyar kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföldtől majdnem az osztrák határig vittek egy jármű levegőtlen csomagterébe bezsúfolva 16 embert.","shortLead":"Az Alföldtől majdnem az osztrák határig vittek egy jármű levegőtlen csomagterébe bezsúfolva 16 embert.","id":"20190723_Tizenhat_menekultet_zart_be_ket_embercsempesz_egy_jarmube_az_Alfoldtol_Sopronig_jutottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc5e7e7-2c13-4c54-a390-e3cd2fc786d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Tizenhat_menekultet_zart_be_ket_embercsempesz_egy_jarmube_az_Alfoldtol_Sopronig_jutottak","timestamp":"2019. július. 23. 10:51","title":"Tizenhat menekültet zárt be két embercsempész egy járműbe, az Alföldtől Sopronig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db2c16-8d76-4659-a117-041486fa076e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Már 15-20 perc alatt le lehet majd égni. ","shortLead":"Már 15-20 perc alatt le lehet majd égni. ","id":"20190723_Keszuljon_fel_extrem_UVsugarzas_lesz_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4db2c16-8d76-4659-a117-041486fa076e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da43a07b-e795-4da4-ba79-45fcbbb09dff","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Keszuljon_fel_extrem_UVsugarzas_lesz_szerdan","timestamp":"2019. július. 23. 18:41","title":"Készüljön fel: extrém UV-sugárzás lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","shortLead":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","id":"20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76606da-0a05-4881-af8e-d414156fec50","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","timestamp":"2019. július. 23. 12:37","title":"Három gyerek meghalt, amikor leégett egy oroszországi sátortábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","shortLead":"Ha még egy hetet tölt a Hot 100-as listán, 61 éves rekordot dönt meg. ","id":"20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e3ad5-8e31-4c7e-bb58-97aa55b4e180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8df0cf-b41f-4c55-b144-30e89c0fc6f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Lil_Nas_X_rapper_Old_Town_Road_Billboard","timestamp":"2019. július. 23. 12:05","title":"Lil Nas X rapper slágere is elérte a Despacito és Mariah Carey rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és élővilágát.","shortLead":"A színész szupersztár híres környezetvédő is, ezért gondolják az oroszok, hogy segíthet megmenteni a Bajkál-tavat és...","id":"20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6543de33-c10d-4a56-82ef-a02a3b670d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1eea48-3f8d-4857-adb3-1e528300a877","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_leonardo_dicaprio_bajkalto","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Különleges szerep eljátszására kérik Leonardo DiCapriót az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]