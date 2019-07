Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","shortLead":"Az úszó szexuális zaklatásos ügyét a költészet eszközeivel – mi mással – próbálta megragadni a költő.","id":"20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5501a10-b173-40a2-8e47-9952735fbde6","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Es_kapaszkodo_kelletett_hat_megfogtam_egy_feneket__Lackfi_Janost_megihlette_Kenderesi_Tamas_ugye","timestamp":"2019. július. 30. 09:32","title":"„És kapaszkodó kelletett, hát megfogtam egy feneket” – Lackfi Jánost megihlette Kenderesi Tamás ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","shortLead":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","id":"20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f23c-08f3-443c-854c-d66eed6f205f","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","timestamp":"2019. július. 29. 15:26","title":"Kiengedték a kórházból, majd ment is vissza a börtönbe Putyin legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","shortLead":"Közel 700 darab jóféle használt sportkocsi kapott már idén magyar rendszámot.","id":"20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f17ec8f6-f73b-40a8-877f-ce3f50689211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78bdf05-8a22-4343-9de4-5c292f4defef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Szazaval_jonnek_a_brutalis_sportautok_is_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"Százával jönnek a brutális sportautók is Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","shortLead":"Jövő tavasszal mutatkozhat be élesben az az újragondolt ülés, ami kényelmesebbé teheti az utazást a repülőgépeken.","id":"20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e3c0df-e12f-4e6d-9258-7004145affc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2891bb-4cb5-4b07-b1eb-5d0f65dc8869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_molon_labe_seating_repulogep_ules","timestamp":"2019. július. 30. 08:33","title":"Kitaláltak egy megoldást, sokkal kényelmesebb lehet a repülőgépek középső ülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","shortLead":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","id":"20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102482b-c845-4e67-8209-a71ee3312d59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","timestamp":"2019. július. 30. 09:20","title":"A KSH szerint ennyit keres most az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","shortLead":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","id":"20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11926693-8af9-4066-9657-c7091122b390","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","timestamp":"2019. július. 29. 08:40","title":"Itt ez a leültetett Peugeot 508-as, ami szépen rácáfol a német autós tunigpreferenciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon fejlesztésébe kezdtek.","shortLead":"A fiatalok között egyre népszerűbb TikTok mögötti cég megerősítette, amit már mindenki sejtett: saját telefon...","id":"20190729_tiktok_facebook_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeda046-a269-4e0a-84d4-3b7f5b49540b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_tiktok_facebook_okostelefon","timestamp":"2019. július. 29. 21:03","title":"Itt a bejelentés: saját mobilt ad ki a Facebook legnagyobb riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]