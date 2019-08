Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe5e0a6-40d7-4fb9-860d-8ff4ab5c6c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"153 üzletből küldenek el dolgozókat.","shortLead":"153 üzletből küldenek el dolgozókat.","id":"20190805_4500_dolgozot_rug_ki_a_Tesco_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fe5e0a6-40d7-4fb9-860d-8ff4ab5c6c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a070e-91b4-4e65-916a-6b2efbddaa85","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_4500_dolgozot_rug_ki_a_Tesco_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:11","title":"4500 dolgozót rúg ki a Tesco Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","shortLead":"Főleg az ország északi fele tűnik esősnek. A figyelmeztetés keddre vonatkozik.","id":"20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddbd9bb-cc3b-47f7-843a-25277f11e6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Tobb_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:26","title":"Több megyére is figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most zárni, mert szeles időben kidőlnek a hatalmas fák.\r

\r

","shortLead":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most...","id":"20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf774d2-f597-4240-9304-2f4af09f06f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:26","title":"Gyökerestől fordulnak ki a kőrisfák, eltűnhet ez a fajta Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A csok (családok otthonteremtési kedvezménye) óriási segítség lehet a gyermekes vagy gyermeket vállaló szülőknek. Hiába azonban a betűszó ismertsége, mégis sok a félreértés a vissza nem térítendő támogatással és a csok hitellel kapcsolatban. A Bankmonitor ezek közül tisztázza a leggyakoribb tévhiteket.","shortLead":"A csok (családok otthonteremtési kedvezménye) óriási segítség lehet a gyermekes vagy gyermeket vállaló szülőknek. Hiába...","id":"20190806_A_7_leggyakoribb_felreertes_a_csokkal_es_a_csok_hitellel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0d1cf-35fb-413c-bf19-623812bf6c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_A_7_leggyakoribb_felreertes_a_csokkal_es_a_csok_hitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:45","title":"A 7 leggyakoribb félreértés a csok-kal és a csok hitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","shortLead":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","id":"20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0ae1b-3f28-4265-9fc4-977ea5fa2237","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:05","title":"Elnöke szerint az Állami Számvevőszék is lehetne dühös, de nem ez a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","shortLead":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","id":"20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c356ee5-e3c4-44a2-a6ec-25ac80696137","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:05","title":"Új miniszobra van Budapestnek: egy Simpson-figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","id":"20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0420f-8694-4169-ae8c-73a89f2725e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:41","title":"A nap fotói: őrült vagy zseni, aki így parkol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg senki, sőt, ez mára teljesen normálissá vált. A változás mögött van némi tudatosság is: a hosszabb videó több pénzt hozhat.","shortLead":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg...","id":"20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d44c6c-5c4a-4c2a-adfe-11576e9d201e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:03","title":"Ilyen videókat kell csinálnia, ha pénzt keresne a YouTube-bal – ezekért fizetnek most sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]