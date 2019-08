Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","shortLead":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","id":"20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d9bd2-2e8c-4b84-9c2b-fdebfe998e04","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:28","title":"Tűzoltók mentettek ki egy bajba kerül gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","shortLead":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","id":"20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17158685-301c-4430-8c6b-5c3b6be818ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:44","title":"Letartóztatásban marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","shortLead":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","id":"20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8944b-1b56-4f7a-94d7-653b60414cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:32","title":"Újraforgatja a Disney a Reszkessetek, betörőket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 során összesen 14-szer utazott Moszkvába Matteo Salvini olasz belügyminiszter közeli segédje, ebből háromszor közvetlenül az októberi találkozó előtt, ahol egy hangfelvétel szerint egy olasz-orosz olajüzletről, és az abból Salvini pártjának juttatandó pénzről tárgyaltak.","shortLead":"2018 során összesen 14-szer utazott Moszkvába Matteo Salvini olasz belügyminiszter közeli segédje, ebből háromszor...","id":"20190808_Orban_olasz_szovetsegesenek_embere_ugy_jart_Moszkvaba_mint_mas_a_kert_vegebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5467031b-8619-4c7a-a9dc-0b5480533d13","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Orban_olasz_szovetsegesenek_embere_ugy_jart_Moszkvaba_mint_mas_a_kert_vegebe","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:34","title":"Orbán olasz szövetségesének embere úgy járt Moszkvába, mint más a kert végébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szivárvány azért marad.","shortLead":"A szivárvány azért marad.","id":"20190807_Lecsereli_a_plakatokat_a_CocaCola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8f2eb-0a6d-4693-a223-17d1fb6cbec8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Lecsereli_a_plakatokat_a_CocaCola","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:28","title":"Lecseréli a plakátokat a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","shortLead":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","id":"20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ac3c-4e50-45d2-b816-b69d49837157","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:42","title":"8,6 milliárd forintos felújításra készülnek a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]