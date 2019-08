Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben.","shortLead":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan...","id":"20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca201cff-5730-4c48-89e3-ce466c650ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:35","title":"Óriási a felháborodás, beperelték az államok Trumpot a migráns gyerekek fogva tartása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség meghosszabbítaná november 30-ig a letartóztatását. ","shortLead":"Az ügyészség meghosszabbítaná november 30-ig a letartóztatását. ","id":"20190827_Racs_mogott_tartanak_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792e814a-af95-4fa2-9c4f-e54dd7d4ebfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Racs_mogott_tartanak_a_Viking_Sigyn_kapitanyat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:12","title":"Rács mögött tartanák a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iparkamarai elnök szerint a jól képzett munkaerő java elment. De tíz év után először idén szeptemberben többen kezdik meg tanulmányaikat szakgimnáziumban, mint az általános gimnáziumban.","shortLead":"Az iparkamarai elnök szerint a jól képzett munkaerő java elment. De tíz év után először idén szeptemberben többen...","id":"20190826_Parragh_Az_itthon_maradt_munkaero_minosegben_es_mennyisegben_is_keves_a_novekedes_tamogatasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab25d07-0736-4b9e-afbf-d6d8b6af1e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac48e9-7e7b-4244-a1a9-8391a0e0ed16","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Parragh_Az_itthon_maradt_munkaero_minosegben_es_mennyisegben_is_keves_a_novekedes_tamogatasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"Parragh: A maradék munkaerő minőségben és mennyiségben is kevés a növekedés támogatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","shortLead":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","id":"20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5821f038-169e-4bbb-ade0-0fdf0b11e18a","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:33","title":"Fürdőkádjában próbált kistigriseket tartani egy szlovák nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","shortLead":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","id":"20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0bc861-21d3-4e8b-bf5d-466d3fdc5378","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:12","title":"Nehézfémeket keresett az ITM a temperában, de nem talált semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]