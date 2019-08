Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több mint egymilliárd forint.



","shortLead":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több...","id":"20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845f402e-5549-44be-9257-57592e63b626","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:59","title":"Vásárlónak álcázott rablók kedélyesen kiraboltak egy ékszerüzletet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b7f31d-8de9-4f1d-b309-c26fc4d4cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szünetelteti a jogi procedúrát. ","shortLead":"A cég szünetelteti a jogi procedúrát. ","id":"20190827_Egyelore_nem_nyitjak_meg_a_regi_meszkobanyat_a_Pilisben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b7f31d-8de9-4f1d-b309-c26fc4d4cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e68e3-de26-442c-be07-4f3c2644fa88","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Egyelore_nem_nyitjak_meg_a_regi_meszkobanyat_a_Pilisben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:58","title":"Mégsem nyitnak bányát a Pilisben – legalábbis egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatásos őrmester kocsijából kiszólva kért útbaigazítást nőktől, miközben a nemi szervét mutogatta.","shortLead":"A hivatásos őrmester kocsijából kiszólva kért útbaigazítást nőktől, miközben a nemi szervét mutogatta.","id":"20190828_szemeremsertes_vetsege_katona_ormester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff247c5a-1ea8-4783-90f7-e92d889cf86d","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_szemeremsertes_vetsege_katona_ormester","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:11","title":"Szeméremsértő katona ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","shortLead":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","id":"20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47227ca-6e83-45b6-b816-1c97da9ab447","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:21","title":"Kiderült, hova tűnt Kálmán Olga az előválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független Rendészeti Panasztestület.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért egyik ügyfelének beadványa alapján hozott ilyen tartalmú határozatot a Független...","id":"20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84df614-f09d-43d3-aa08-9229ee3a75fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_emberi_meltosag_serelme_rendorseg_tasz_konnygaz_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:12","title":"Emberi méltóságot sértettek a rendőrök, amikor felszólítás nélkül fújtak könnygázt tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végi koncertjén várható egy meglepetésbetét Fekete Gyula emlékére.","shortLead":"Augusztus végi koncertjén várható egy meglepetésbetét Fekete Gyula emlékére.","id":"20190827_Fenyo_Miklos_kulonleges_gesztust_tesz_Szaxi_Maxi_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef43282-7c95-4afe-a0e3-4c882e1005ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_Fenyo_Miklos_kulonleges_gesztust_tesz_Szaxi_Maxi_emlekere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:23","title":"Fenyő Miklós különleges gesztust tesz Szaxi Maxi emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf270596-5f11-4d1b-9a30-e8aa06f9edf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég csodagyógyszerként hirdette a fájdalomcsillapítóit, ami után 2017-ben már 70 ezer ember halt meg opiáttartalmú gyógyszerek túladagolása miatt.","shortLead":"A cég csodagyógyszerként hirdette a fájdalomcsillapítóit, ami után 2017-ben már 70 ezer ember halt meg opiáttartalmú...","id":"20190827_Cinikus_agymoso_kampany_169_milliardos_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf270596-5f11-4d1b-9a30-e8aa06f9edf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd06668c-a437-4f2e-8827-080e6cd0eb83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Cinikus_agymoso_kampany_169_milliardos_buntetest_kapott_a_Johnson__Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:30","title":"\"Cinikus, agymosó kampány\" – 169 milliárdos büntetést kapott a Johnson&Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","shortLead":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","id":"20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f8082-f633-405e-b5e9-db9b5c516c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:07","title":"Újabb területeket veszített el Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]