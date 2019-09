Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","shortLead":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","id":"20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d290a18-32a3-4a82-a98b-4bed835e7074","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:48","title":"Hajszárítóval a kezében ül egy nagymama az út szélén, hogy lelassítsa a gyorshajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Legalábbis ezt állítják azok a kisbefektetők, akik felültek az Opus-vonatra, és most úgy érzik, az oligarcha gravitációs mezejében keringő egyéb cégek elszívják előlük a levegőt.","shortLead":"Legalábbis ezt állítják azok a kisbefektetők, akik felültek az Opus-vonatra, és most úgy érzik, az oligarcha...","id":"20190918_Akkorara_nott_a_Meszarosbirodalom_hogy_onmaga_erdekeit_serti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f02dac-9b46-445b-91b3-070ed8c6de08","keywords":null,"link":"/360/20190918_Akkorara_nott_a_Meszarosbirodalom_hogy_onmaga_erdekeit_serti","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:00","title":"Akkorára nőtt a Mészáros-birodalom, hogy önmaga érdekeit sérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","shortLead":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","id":"20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb27b6c-4412-4828-9707-2cc801f3e7de","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:47","title":"Otthagyja az új olasz kormánypártot a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig azóta is ontja magából a fejlesztéseket, most például egy szelfis újdonságot készítettek.","shortLead":"Mark Zuckerbergék sokáig küzdöttek, hogy megszerezzék a Snapchatet, ám a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az app pedig...","id":"20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c0115-de90-4236-8816-31b417fdfac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ef6fd0-e664-4b1f-9de0-4b26818deefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_snapchat_3d_szelfi_mark_zuckerberg_facebook_instagram","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:48","title":"Olyan dolgot talált ki a Snapchat, amit a Facebook azonnal le akar majd másolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","shortLead":"A háromszoros Európa-bajnok magyar rekorder lett a nur-szultani első helyével.","id":"20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5505d-c732-4f84-8659-2dc9a63dbac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a80d91-9fd4-4811-bfc8-e7b1f5c03063","keywords":null,"link":"/sport/20190917_lorincz_tamas_aranyerem_gyozelem_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:28","title":"Aranyérmes Lőrincz Tamás a birkózó-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7b0a0e-2b2e-4834-b06f-9787ddd01008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A küldetés legfontosabb kérdése!","shortLead":"A küldetés legfontosabb kérdése!","id":"20190917_Brad_Pitt_George_Clooney_Ad_Astra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7b0a0e-2b2e-4834-b06f-9787ddd01008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6357655d-e871-4d21-8fdb-0b1ff1579f18","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Brad_Pitt_George_Clooney_Ad_Astra","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:33","title":"Brad Pitt: „Ki volt a jobb, Clooney, vagy én?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","shortLead":"Videót készített a denveri állatkert a július végén náluk született kisoroszlán és apja, Tobias találkozásáról. ","id":"20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af73f51-3808-4881-a77b-73ce9f7250c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b640b18-5b19-45c7-bd8f-46df13307ccd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_oroszlan_kolyok_denveri_allatkert_talalkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:45","title":"Szívmelengető a pillanat, amikor ez az oroszlánpapa először találkozik a kölykével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","shortLead":"Archie nagyon jól viselkedett a szemtanúk szerint.","id":"20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b1354e-0968-4419-b74d-be4268dc2cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a3c5d6-6267-4ce8-b819-ee054387c6e1","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Tul_van_az_elso_kocsmazason_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_negyhonapos_fia","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:12","title":"Túl van az első kocsmázáson Harry herceg és Meghan Markle négy hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]