[{"available":true,"c_guid":"8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos részének is volt néhány szava. Nem kellett volna.","shortLead":"Százezrek jelezték, hogy részt vesznek az 51-es körzet szeptemberi lerohanásán, amihez az amerikai hadsereg egy fontos...","id":"20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da26246-ffc7-4db5-b2aa-24a19834a9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ae2b3c-5312-4722-a0e6-ee1e5a6b01be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_hadsereg_51_es_korzet_b_2_bombazo_lopakodo_urlenyek_ufok","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:33","title":"Elnézést kért az amerikai hadsereg, amiért azzal viccelődtek, hogy lebombázzák az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","shortLead":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","id":"20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f52f1e-bdf2-40c3-9ad5-7b438b316eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:45","title":"Az arab pártok is beszálltak a kormányzásért vívott harcba Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő, Magát Krisztina.","shortLead":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő...","id":"20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dfaea1-95a6-4aa0-87ba-07b3e71ae759","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","timestamp":"2019. szeptember. 22. 22:52","title":"Most már egyértelmű: a Magyar Antidopping Csoport kérte a súlyemelőnő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy helyre a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda76698-a82e-4a7d-adf0-1585e214b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_orosz_virusraktar_robbanas_tejutrendszer_kozepe_fekete_lyuk_aktivitas_telenor_eladas_antenna_hungaria_viber_egyedi_matricak_gta_san_andreas_letoltes_ingyen_pc","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:03","title":"Ez történt: felrobbant a titkos orosz vírusraktár épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","shortLead":"Az országot 30 éve nem rázta meg ilyen erős, a Richter-skála szerinti 5,6-os rengés.","id":"20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cc6fff-3a86-4548-adbb-98d424a857d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cda6a6-15e2-4911-a911-a3a1fd120a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Foldrenges_volt_Albaniaban_tobben_is_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:50","title":"Földrengés volt Albániában, többen is megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819b0757-0e79-4d78-a256-c25982eeb5b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szombaton beszélt azon a római ifjúsági találkozón, amelyre magyar kollégáját is meghívták. Üzent is Orbánnak.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szombaton beszélt azon a római ifjúsági találkozón, amelyre magyar kollégáját is meghívták...","id":"20190921_Conte_Kerdezzetek_meg_Orbant_miert_nem_ment_Salvini_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819b0757-0e79-4d78-a256-c25982eeb5b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fbaf85-67b1-446c-be88-2b18e4fccfe9","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Conte_Kerdezzetek_meg_Orbant_miert_nem_ment_Salvini_utan","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:47","title":"Conte: Kérdezzék meg Orbánt, miért nem ment Salvini után!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]