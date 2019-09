Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","shortLead":"A Blikk szerint a műsorvezető láthatóan nagyon büszkén viseli a jobb gyűrűsujján a karikagyűrűjét.","id":"20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b49028-0668-4626-8556-4b5072132e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d545b-ed5d-4a0f-987a-590a339197c0","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Jakso_Laszlo_megnosult","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:03","title":"Jáksó László megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben felülvizsgálatot kezdeményez. A videósok egy emberként tiltakoztak a döntés ellen.","shortLead":"A YouTube közleményben jelentette be, hogy megváltoztatja a hitelesítési státusz megszerzésének szabályait, és egyben...","id":"20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39947e24-beb6-4400-aa2a-611e3a2bc1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_youtube_hitelesites_video_vlogger","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:30","title":"Kiakadtak a videósok az újabb változáson, azonnal visszavonulót fújt a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat, az NHS új iránymutatásában, amit első ízben frissítettek 2011 óta. ","shortLead":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat...","id":"201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799d157-4d34-4f56-867a-afdcba063248","keywords":null,"link":"/360/201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:30","title":"Másképp is lehet edzeni, ha tovább akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy zavarba ejtő megnyilatkozás az amerikai elnöktől.","shortLead":"Ismét egy zavarba ejtő megnyilatkozás az amerikai elnöktől.","id":"20190924_Donald_Trump_mar_reagalt_Greta_Thunberg_tegnapi_beszedere_az_ENSZben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d9d950c-4e80-4118-aa58-7b4c94d8e394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c996707-78a0-49c3-ad32-8a72aba2672b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Donald_Trump_mar_reagalt_Greta_Thunberg_tegnapi_beszedere_az_ENSZben","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:06","title":"Donald Trump egész gyorsan reagált Greta Thunberg beszédére az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","shortLead":"A Lánchíd még beleférhet, de a Váralagútra várhatóan már nem jut pénz.","id":"20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e73da3-20ba-4d44-887c-60f2ce9c4ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Elmaradhat_a_Varalagut_felujitasa_annyira_megszaladtak_a_koltsegek","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:41","title":"Elmaradhat a Váralagút felújítása, annyira megszaladtak a költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","shortLead":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","id":"20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fe47d7-d10b-4f62-9bfd-21218bfceee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:41","title":"Felújítják a Nyugati pályaudvart, fél évre is lezárhatják egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell értelmeznie? Mereven hátat fordít a politikának és a teológia területén marad? Kész a dolgot közéleti szempontból is elemezni? Nem válaszol, mert nincs véleménye vagy nem szeretné közzétenni azt? Próbára tettük őket.","shortLead":"Mihez kezd egy egyházi vezető a kormányfő szavaival, ha az általa vázolt keresztény szabadság fogalmát kell...","id":"20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba38a6f-42d7-4663-9916-c84c76d5ba59","keywords":null,"link":"/360/20190923_Orban_Viktor_kereszteny_szabadsag_egyhazak_","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:00","title":"Orbán Viktor keresztény szabadsága alaposan feladta a leckét az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","shortLead":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","id":"20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbe85ff-33c0-4516-904f-0ae474d24912","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:47","title":"Összekeverték az üzemanyagokat egy budapesti Shell kúton, sok autós félretankolhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]