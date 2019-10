Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","shortLead":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","id":"20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f8f91-5b0e-4f65-9304-779f46de613d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","timestamp":"2019. október. 02. 21:55","title":"Egy úton fekvő férfit gázolt halálra egy autós Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet látni az olasz Nemzeti Autómúzeumban.","shortLead":"13 éven át Peugeot-kat, jelenleg a holnapután autóit tervezi Bocsi Attila, akinek egyik munkáját most Torinóban lehet...","id":"20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8572c6fa-e63f-48cd-b813-800b4ff910a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a645cc0-086b-4871-95a4-09e8b1e33459","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Icona_Nucleus_Bocsi_Attila","timestamp":"2019. október. 03. 10:14","title":"Egy olasz autódizájn cég főtervezője Bocsi Attila, aki megmutatta a jövő autóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erősen ittas férfihoz mentőt hívtak, aki aztán a kórházba szállítás közben megtámadta az ápolót.","shortLead":"Az erősen ittas férfihoz mentőt hívtak, aki aztán a kórházba szállítás közben megtámadta az ápolót.","id":"20191003_Eliteltek_a_mentokre_tamado_reszeg_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040097e-5465-49ae-a320-187657487886","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Eliteltek_a_mentokre_tamado_reszeg_ferfit","timestamp":"2019. október. 03. 14:45","title":"Elítélték a mentőkre támadó részeg férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti a böngészőjébe a jelszóbiztonsági funkciót.","shortLead":"Egy Chrome-hoz most is használható bővítmény annyira tetszik a felhasználóknak, hogy a Google úgy döntött: beépíti...","id":"20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc2e30-ad88-4445-be0f-68c79e494cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_chrome_password_checkup_jelszovizsgalat_jelszoellenorzo","timestamp":"2019. október. 03. 09:03","title":"Új funkció jön a Chrome-ba, képes lesz megmondani, ha veszélybe került a jelszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő januárban kezdődő büntetőperében nekik is a vádlottak padjára kell majd ülniük.\r

","id":"20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416339ca-45f5-406b-a8be-78b03c1abc25","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_simonka_gyorgy_feleseg_unokahug_vadlott_buntetoper_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2019. október. 03. 07:18","title":"Simonka felesége és unokahúga is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8edf014-baee-4089-924a-760558553db6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Viking hajózási társaság rendet tesz, nem tartja jónak, hogy egy cégben többféle tevékenységet végeznek.","shortLead":"A Viking hajózási társaság rendet tesz, nem tartja jónak, hogy egy cégben többféle tevékenységet végeznek.","id":"201940_river_dock_danube_valtoztat_aviking_hajozasi_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8edf014-baee-4089-924a-760558553db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e2060a-eaef-4c04-a5d0-2a6bcb11ca14","keywords":null,"link":"/360/201940_river_dock_danube_valtoztat_aviking_hajozasi_tarsasag","timestamp":"2019. október. 04. 11:01","title":"A Hableánynak ütköző hajó tulajdonosa új üzletbe fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]