[{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e278a-f475-498c-a4bc-3ff246383103","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Duborog_a_szakiskolai_reform_Egy_csomo_iskolat_negy_even_belul_masodszor_neveznek_at","timestamp":"2019. október. 02. 17:38","title":"Dübörög a szakiskolai reform: Egy csomó iskolát négy éven belül másodszor neveznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","shortLead":"A férfit a dróntechnika buktatta le.","id":"20191002_barlang_szokott_rab_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d624848-0b16-4860-af8e-b4f070773d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589bee67-ff45-40a7-a6e8-e7822f42aefa","keywords":null,"link":"/elet/20191002_barlang_szokott_rab_kina","timestamp":"2019. október. 02. 10:31","title":"17 évig bujkált egy barlangban egy szökött rab Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23264a9-8475-4973-be40-7259b5f0b382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lorenzo Fioramonti eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet, az olasz püspöki kar (Cei) napilapja szerdán elutasította a kezdeményezést.\r

","shortLead":"Lorenzo Fioramonti eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet, az olasz püspöki kar (Cei) napilapja szerdán...","id":"20191002_Az_olasz_oktatasi_miniszter_leszedetne_az_iskolakbol_a_kereszteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23264a9-8475-4973-be40-7259b5f0b382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4966b6b-d92f-4da9-8f67-6f1ce367a6f6","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Az_olasz_oktatasi_miniszter_leszedetne_az_iskolakbol_a_kereszteket","timestamp":"2019. október. 02. 09:37","title":"Az olasz oktatási miniszter leszedetné az iskolákból a kereszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","shortLead":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","id":"20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41d170-ea05-4ca9-9e3c-767b69fb29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","timestamp":"2019. október. 01. 11:40","title":"Fura fehér tablettákkal kampányolnak Botka szegedi kihívói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","id":"20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2519facc-e7ac-43b2-b093-9ce995f4afe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Frissítsen rá az Instagramra, nagyon fontos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","shortLead":"A saját gyártású sorozat Arany Juhart nyert, de Cannes-ban is jelölték. ","id":"20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d23c9-1508-4935-b305-8dffd71889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b69b0a-f52d-45da-9b9a-914165c230b4","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Spektrum_sorozat_fesztivaldij_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2019. október. 01. 12:10","title":"Fesztiváldíjat nyert a Spektrum sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz. Kirúgások a temetkezési vállalatnál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a bukott Trócsányi László utóda a biztosjelölti posztra. Már eldőlt, hogy Mohácson MSZP-s polgármester lesz...","id":"20191001_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d2c9d0-9abc-43d5-a9c1-efe7418bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360","timestamp":"2019. október. 01. 08:00","title":"Radar 360: A finn miniszterelnök alaposan kiosztotta a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]