Vera Jourová ugyanolyan kemény fellépést ígér a jogállamiság megsértése terén, mint elődje, Frans Timmermans, de a civil szervezetek vagy a média segítése is fontos szerepet kaphat a következő öt évben - derül ki a cseh biztosjelölt európai parlamenti meghallgatásán.

Nem pont ugyanúgy, de folytatni kívánja Frans Timmermans munkáját a jogállamiság védelmében az új Európai Bizottságban az "értékek és átláthatóság" nevű portfólió élére jelölt cseh Vera Jourová, aki hétfői meghallgatásán kiemelte, ez az egyik legfontosabb kérdés jelenleg az Európai Unióban. Az alelnök-jelölt az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságainak ülésén leszögezte, hogy Didier Reynders leendő igazságügyi biztossal tovább akarják erősíteni az EU eszköztárát, hatékony megelőző intézkedéseket szeretnének elérhetővé tenni a demokrácia és az alapvető jogok védelmében, például éves jelentésre lenne szükség a tagállamok átfogó jogállamisági helyzetéről.

Ennél is fájóbb lehet azonban az Orbán-kormány számára az, hogy Jourová is támogatja az EU-források kifizetésének jogállamisági feltételekhez kötését, amelynek keretében szankciókat fogadhatnának el bizonyos ellenőrzési hiányosságok vagy pénzügyi visszaélések esetében. Azt viszont hangsúlyozta: egy ilyen eljárás során is garantálni kell a tisztességes eljárást és az átláthatóságot.

Mint mondta, soha nem gondolta volna, hogy egyszer szükség lesz az alapszerződés hetes cikkének aktiválására, de a megindított eljárások folytatódni fognak, ahogy a kötelezettségszegési eljárások, és az azok nyomán indított bírósági perek is. Azt kiemelte: a Magyarországgal szembeni eljárásban szükséges és logikus lenne, hogy az azt kezdeményező EP hivatalosan is előadhassa az álláspontját. Az eljárás jelenleg ugyanis a tagországok kezében van, az ebben a félévben soros finn elnökség pedig komolyan veszi, hogy folytassák. Jourová azt viszont hozzátette, bár csodálja az ügyekért eddig felelős bizottsági alelnök, Frans Timmermans munkáját, és azt folytatni kívánja, nem pont ugyanolyan megközelítés várható a részéről.

Az is kiderült azonban a meghallgatáson, hogy a magyar kormánnyal szembeni nyomásgyakorlás itt aligha ér évget. Jourová arról beszélt, hogy az EU-nak többet kell tennie a média szabadságának és sokszínűségének védelme érdekében, és meg kell óvnia az újságírók biztonságát. Azt is elmondta: támogatni kívánja az egyre nehezebb körülmények között működő civil szervezeteket, és beszélt a korrupció elleni rendszerszintű fellépés, továbbá a félretájékoztatással szembeni fokozott küzdelem szükségességéről is.

A liberális cseh kormánypárti politikus hitet tett az EU demokratikusabbá tétele mellett, rámutatva például, hogy javítani kell az uniós vezetők kiválasztásának módján és az átláthatóságon. A jelenlegi igazságügyi biztos meghallgatását 24 órán belül értékelik a szakbizottsági koordinátorok.

Jourová eddig is keményen bírálta (többek között) Magyarországot például olyan ügyekben, mint a letelepedési kötvény, de támogatta a támogatások jogállamisági feltételhez kötését, és szankciókkal fenyegette a kormányt, mert nem akart belépni az Európai Ügyészségbe. Ő volt ugyanakkor az, aki fogyasztóvédelmi biztosként eljárt, mikor a kettős élelmiszer-minőség problémája merült fel.