Hasítottak a húszas számok a hatos lottón

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le voksát. ","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le...","id":"20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d73aac-14fc-4437-a570-8d52a0341a65","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","timestamp":"2019. november. 10. 10:36","title":"Román elnökválasztás: alacsony a részvétel a magyarlakta megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.","shortLead":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb...","id":"20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7b821-f9a6-422e-9a5c-e59044975bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","timestamp":"2019. november. 10. 14:34","title":"Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze az egészet fel is vették videóra.","shortLead":"Persze az egészet fel is vették videóra.","id":"20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef979048-25b1-464d-89ae-c77badc887e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fc92fa-92fd-401b-b994-d13458c935de","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Video_atengedte_a_kapitany_a_repulot_a_baratnojenek","timestamp":"2019. november. 09. 18:10","title":"Ilyet sem akar látni soha - Egy utasszállító kapitánya átadta a vezetést egy kicsit a barátnőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5495186e-add2-44d0-9525-39e61607d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói egy már létező akkumulátort fejlesztenének tovább, hogy hatékonyan tudjuk elraktározni a megtermelt zöldenergia \"felesleges\" részét.","shortLead":"Az amerikai Berkeley Egyetem kutatói egy már létező akkumulátort fejlesztenének tovább, hogy hatékonyan tudjuk...","id":"20191108_berkeley_egyetem_akkumulator_zoldenergia_aramlasos_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5495186e-add2-44d0-9525-39e61607d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf32806a-ff5c-4fa6-81be-fe66a19c2d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_berkeley_egyetem_akkumulator_zoldenergia_aramlasos_akkumulator","timestamp":"2019. november. 08. 19:03","title":"Ez a sárga anyag lehet a megoldás, hogy végleg átváltsunk a zöldenergiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","shortLead":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","id":"20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f08f115-d407-458e-b396-fbd3f8ccf465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","timestamp":"2019. november. 09. 16:25","title":"A Joker minden idők legnyereségesebb képregényfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a463e7d-fa08-458c-a13f-dd57139e39dc","c_author":"Lipovecz Iván","category":"360","description":"1989. november 9-e után keletnémetek milliói számára vált tapinthatóvá a falon túli világ. Döntő többségük visszatért otthonába, de nem lehet tudni, milyen társadalmat akar ott ezek után „építeni”. S az európai status quót létrehozó nagyhatalmak is elbizonytalanodtak: ugyan mit kezdjenek az egyre életidegenebbé váló jaltai alkuval s a rá épülő német gubanccal. Alább a HVG akkori cikkét olvashatják a sorsdöntő eseményről és a német újraegyesítés esélyeiről.","shortLead":"1989. november 9-e után keletnémetek milliói számára vált tapinthatóvá a falon túli világ. Döntő többségük visszatért...","id":"20191109_Az_egy_nemet_alom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a463e7d-fa08-458c-a13f-dd57139e39dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8dbbe4-a0c9-4746-ab64-8a6078c3c338","keywords":null,"link":"/360/20191109_Az_egy_nemet_alom","timestamp":"2019. november. 09. 09:01","title":"A berlini fal 30 évvel ezelőtti ledőlése megadta a kegyelemdöfést az addigi világrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]