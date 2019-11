Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is tapasztalt.","shortLead":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is...","id":"20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c5c2dd-8891-420f-9a74-3690aae7f1f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","timestamp":"2019. november. 13. 15:03","title":"Az Apple új hitelkártyája nagyobb költést enged a férfiaknak, mint a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának, a Buzz-nak adja át. Több légügyi szakértővel beszéltünk arról, mi motiválhatta a lépést.","shortLead":"Mindenkit meglepett a Ryanair bejelentése, miszerint kivonul Budapestről és helyét lengyel leányvállalatának...","id":"20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549d629-a9d9-4a7b-b129-15ea2cfd75af","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_ryanair_buzz_ferihegy_wizz_air_fapados_legitarsasag_arverseny","timestamp":"2019. november. 12. 12:00","title":"Nem a Wizz Airrel, inkább a dolgozóival hadakozik a Budapestről kivonuló Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","shortLead":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","id":"20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16fa783-446e-4318-850e-18d71b82d86c","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","timestamp":"2019. november. 13. 12:59","title":"Eljárást indított a rendőrség a brutálisan megvert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da","c_author":"Kuti Péter","category":"360","description":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára sokszorosára nőhet.","shortLead":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára...","id":"20191113_360A_klimavaltozas_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a68c1e-8954-4368-b40c-c31fd419278a","keywords":null,"link":"/360/20191113_360A_klimavaltozas_ara","timestamp":"2019. november. 13. 12:01","title":"Drágán megfizetünk a klímaváltozásért, még ha sokba kerül is tenni ellene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8244f627-c4e3-402d-b4b6-f0b4be25b428","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Drakulics elvtárs nagy elődök nyomán halad és az elmúlt napok külföldi vendégei miatt, különös áthallásokat is kap. ","shortLead":"A Drakulics elvtárs nagy elődök nyomán halad és az elmúlt napok külföldi vendégei miatt, különös áthallásokat is kap. ","id":"201945_film__szivohatas_drakulics_elvtars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8244f627-c4e3-402d-b4b6-f0b4be25b428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76aa985-709b-488a-8425-e25430d97d1b","keywords":null,"link":"/360/201945_film__szivohatas_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 11:05","title":"Minden poénját a kommunizmusnak köszönheti, de jól áll neki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","shortLead":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","id":"20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e75138-3f88-4da3-8cb3-ee6df3449b70","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","timestamp":"2019. november. 13. 09:09","title":"Leváltották a Kisalföld főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]