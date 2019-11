Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb hitelkeretet, mint felesége, hogy az asszony hitelbesorolása sokkal jobb volt, mint az övé.","shortLead":"Egy amerikai férfi feljelentette a Goldman Sachs amerikai bankot, mivel ő annak ellenére kapott hússzor nagyobb...","id":"20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d712e1d2-1941-4fad-9a73-c1095912dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc7b821-f9a6-422e-9a5c-e59044975bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Szexizmussal_vadoljak_az_egyik_amerikai_nagybank_adosbesorolasi_algoritmusat","timestamp":"2019. november. 10. 14:34","title":"Szexizmussal vádolják az egyik amerikai nagybank adósbesorolási algoritmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2027ca-bcc9-4655-be68-c4d64b36363b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színtelen koktélokkal támadják a nemi sztereotípiákat két londoni étteremben. A rózsaszín nőies, a kék férfias. Tényleg?","shortLead":"Színtelen koktélokkal támadják a nemi sztereotípiákat két londoni étteremben. A rózsaszín nőies, a kék férfias. Tényleg?","id":"20191112_koktel_nemi_sztereotipia_gender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2027ca-bcc9-4655-be68-c4d64b36363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ab0aa5-af95-4068-8f73-3edc3afb4961","keywords":null,"link":"/elet/20191112_koktel_nemi_sztereotipia_gender","timestamp":"2019. november. 12. 11:05","title":"Férfi létére inna Cosmopolitan koktélt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki. Izrael arra szólította fel az embereket, hogy csak akkor utazzanak Tel-Aviv környékére, ha feltétlenül szükséges. ","shortLead":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki...","id":"20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf01cde-61a0-47c7-8394-4d148a33e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","timestamp":"2019. november. 12. 09:06","title":"Háborús készültséget rendeltek el Tel-Aviv környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szebenyi István segített a rendőröknek megtalálni a valódi tetteseket.","shortLead":"Szebenyi István segített a rendőröknek megtalálni a valódi tetteseket.","id":"20191111_Meg_mindig_var_a_penzere_a_mori_meszarlas_nyomravezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6695ca-471e-40e3-ad7d-829fc76e95e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Meg_mindig_var_a_penzere_a_mori_meszarlas_nyomravezetoje","timestamp":"2019. november. 11. 10:41","title":"Még mindig vár a pénzére a móri mészárlás nyomravezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","shortLead":"A Facebookkal kezdte, aztán jött az Instagram. Most pedig a YouTube-on a sor.","id":"20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f93e78-3aad-4677-b917-569f72abe0ad","keywords":null,"link":"/elet/20191111_gyurcsany_ferenc_youtube_video","timestamp":"2019. november. 11. 19:55","title":"Gyurcsány Ferenc YouTube-videókat fog gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt, hogy az az Északi-tenger vízébe jutna.","shortLead":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt...","id":"20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b31c6-ee8f-40fb-a09f-bb33c4f9a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","timestamp":"2019. november. 11. 00:03","title":"Zseniális megoldást találtak ki a műanyagszemét ellen, videón a légbuborékgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]