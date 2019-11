Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nyertes szelvények közül egyet Magyarországról adtak fel.","shortLead":"A nyertes szelvények közül egyet Magyarországról adtak fel.","id":"20191123_eurojackpot_magyarorszag_10_milliard_forint_szerencsejatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5465be44-8912-49a4-a0a0-2a19e75d857a","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_eurojackpot_magyarorszag_10_milliard_forint_szerencsejatek","timestamp":"2019. november. 23. 15:12","title":"10 milliárd forintot nyert valaki Magyarországról az Eurojackpoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL.","shortLead":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések...","id":"20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d33342-42dc-4307-a489-126be7e1b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","timestamp":"2019. november. 23. 07:26","title":"Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos vagy komolyan sérült áldozatot szedne.","shortLead":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos...","id":"20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26445c-b15f-4996-a24a-8b0577c82e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","timestamp":"2019. november. 24. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok, mi várna ránk, ha kitörne az atomháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3739ca37-c015-4c8f-a7aa-cff90064e4e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balti borostyánba zárt, 44 millió éves hernyót találtak német kutatók. 