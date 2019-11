Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egységes járulék megegyezik a mostani négy járulék összegével, mégis kedvezőbb lesz a mostaninál. ","shortLead":"Az egységes járulék megegyezik a mostani négy járulék összegével, mégis kedvezőbb lesz a mostaninál. ","id":"20191122_Fontos_valtozas_jon_a_jarulekfizetesnel_az_Orszaggyules_elott_a_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc158c-fa6a-40a7-852f-bdc783b437a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Fontos_valtozas_jon_a_jarulekfizetesnel_az_Orszaggyules_elott_a_javaslat","timestamp":"2019. november. 22. 18:35","title":"Fontos változás jön a járulékfizetésnél, az Országgyűlés előtt a javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót, a GT40-est, és nyerte meg az olasz rivális által uralt 24 órás versenyt a franciaországi Le Mans-ban. James Mangold a siker történetét vitte filmre.","shortLead":"A Ferrari felvásárlásának elutasítása miatti sértettségből építette meg a Ford a legismertebb amerikai sportautót...","id":"201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97ac9a2b-d245-4602-a357-ea000dc5b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66676e2e-18dd-4a06-83fc-7dfe8fbc3ad5","keywords":null,"link":"/360/201947__az_aszfalt_kiralyai__ford_gt40__carroll_shelby__dacbol_gyozelem","timestamp":"2019. november. 22. 19:00","title":"Amikor a ronda Ford legyőzte az elegáns Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is kevés van.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is...","id":"20191122_CT_daganatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8b3929-7b58-4c72-b6f9-ac75f2ea2637","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_CT_daganatos","timestamp":"2019. november. 22. 20:59","title":"Továbbra is hosszú a várólista a CT-vizsgálatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","shortLead":"Gelencsér Ferenc kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a rendszert.","id":"20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834a86e-4226-4ace-a109-49422d3769fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megszuntetne_a_VIPparkolasi_lehetoseget_a_Varban_I_kerulet_alpolgarmestere","timestamp":"2019. november. 22. 17:53","title":"Megszüntetné a VIP-parkolás lehetőségét a Várban I. kerület alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez a weben.","shortLead":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez...","id":"20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1481324f-7303-4b59-8b3d-2f6ae1433799","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","timestamp":"2019. november. 24. 08:03","title":"6 tipp: így mindig megtalálja majd a Google-ben, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának következménye.","shortLead":"Egyre inkább érezhető, amit a szakemberek korábban megjósoltak. A durva drágulás az afrikai sertéspestis tombolásának...","id":"20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fa122f-938c-4a87-8609-c762e956d754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3714c72-64ff-4baa-bdda-9d43ce714ca5","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_teliszalami_dragulas_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. november. 24. 10:04","title":"Egy hét alatt brutálisan megdrágult a téliszalámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]