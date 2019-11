Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt a Starlink eszközei is felelősek, pedig csak pár darab kering odafent. Egyelőre.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt...","id":"20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c32b4-1494-4907-8c45-837b2bdaff23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","timestamp":"2019. november. 29. 20:03","title":"Ha megnézi ezt a képet, megérti, miért akkora baj, hogy Elon Musk műholdakat telepít fölénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Két kilométeres a kocsisor.","id":"20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296fa83-9b5d-4cfb-8d96-a9b4cb9a2dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","timestamp":"2019. november. 29. 08:02","title":"Dugó van az M7-esen Pest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze az is lehet, hogy a beharangozó „csak” egy 5G-s Lenovo-okostelefonra utal.","shortLead":"Egy rejtélyes Lenovo-üzenetből úgy tippelik, hogy hamarosan saját 5G-s lapkakészletet jelenthet be a gyártó. De persze...","id":"20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2df1d90-1209-4085-a258-d94cf606cd05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_lenovo_5g_lapkakeszlet_telefon","timestamp":"2019. november. 30. 14:03","title":"Már úton van \"egy igazi ütőkártya\": 5G-s meglepetéssel készül a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével. Az idén különösen szépre sikerült az orosz főváros díszkivilágítása.","shortLead":"Végtelen számú színes égővel borítják minden évben fényárba Moszkvát a karácsonyi és az újévi ünnepek közeledtével...","id":"20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b968b43d-5207-4f1c-80cd-611f92f5fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c34401-cb52-4703-91f6-9638f809b82b","keywords":null,"link":"/elet/20191130_Igy_borul_unnepi_fenybe_Moszkva","timestamp":"2019. november. 30. 15:32","title":"Így borul ünnepi fénybe Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369a3f2b-95f1-4d9a-bac0-40b355c48493","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"52 vádlott ellen indult per.","shortLead":"52 vádlott ellen indult per.","id":"20191128_Alorvosok_csaltak_ki_szazmillio_forintot_idosektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369a3f2b-95f1-4d9a-bac0-40b355c48493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70364abf-cce6-4af7-a562-82bb64263c04","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Alorvosok_csaltak_ki_szazmillio_forintot_idosektol","timestamp":"2019. november. 28. 20:09","title":"Álorvosok csaltak ki százmillió forintot idősektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","shortLead":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","id":"20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec231730-65bf-4fa2-9837-2ba96fefc7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","timestamp":"2019. november. 28. 19:52","title":"Zsiday elmondta, mi a baj a forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember vízellátását - közölték csütörtökön brazil kutatók.","shortLead":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember...","id":"20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8d4ee-e975-4eb0-848d-4812d117b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:03","title":"Ennek az erdőtűznek a füstje és a lángja is nagy: odalehetnek az Andok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács.","shortLead":"Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam...","id":"20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=138af18e-3a68-4f22-90e4-82dfa11590fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4573126e-1b4c-40e6-9efa-34572f98180e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Az_Europai_Tanacs_kinevezte_az_uj_Europai_Bizottsagot","timestamp":"2019. november. 28. 20:21","title":"Az Európai Tanács kinevezte az új Európai Bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]