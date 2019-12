Nem jutottak megállapodásra a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány egyeztetésein a tárgyalófelek arról, hogy mekkora legyen a minimálbér 2020-ban. A 24.hu úgy értesült: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a kormány azt ígérte, hogy december 20-ra elkészül egy gazdasági prognózis. Ez alapján dönthetik el, hogy mikor legyen a tárgyalás következő fordulója, amikor tovább egyeztetnek arról, mennyivel emelkedjenek a legkisebb bérek.

A Magyar Nemzet egy napja még arról írt: a mostani ülésen ismerteti a kormány a 2020-as főbb makrogazdasági mutatókról készült előrejelzését.

A szakszervezetek legalább 10 százalékos minimálbér-emelést szeretnének, miközben a most is érvényben lévő bérmegállapodás 8 százalékos emelésről szól. Az érdekképviseletek arra hivatkoznak, hogy a gazdaság teljesítménye jobb lett a vártnál, így belefér egy kétszámjegyű béremelés is. A munkáltatók azt jelezték, a Pénzügyminisztérium számadataira van szükségük, hogy el tudják dönteni, kitartanak-e a 8 százalék mellett, vagy elfogadnak ennél nagyobb emelést.