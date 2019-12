Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","shortLead":"Szerinte a rezsim minden kritikus hangot el akar némítani.","id":"20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551a745-f99c-4187-9e42-c3781eca666d","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Peterfy_Gergely_Beragott_a_mi_kis_gulyasNapoleonunk","timestamp":"2019. december. 08. 16:50","title":"Péterfy Gergely: \"Berágott a mi kis gulyás-Napóleonunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"","category":"elet","description":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri középiskolában.\r

\r

","shortLead":"Nyugodt és együttműködő a börtönben az a 17 éves diák, aki a múlt hét csütörtökön megkéselte a fizikatanárát egy győri...","id":"20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254bc6-aaed-424a-a86f-c6bb17a5e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20191210_A_nap_24_orajaban_figyelik_a_keselo_fiut_a_cellajaban","timestamp":"2019. december. 10. 09:10","title":"A nap 24 órájában figyelik a győri késelő fiút a cellájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","shortLead":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","id":"20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee028a9-b545-456f-aed2-3932696c0b1a","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","timestamp":"2019. december. 10. 11:28","title":"Hogy nézne ki, ha a kis Jézus ma lenne menekült? Metodista betlehem borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","shortLead":"Ha már sütőből, hűtőgépből, párnából és akár zokniból is kaphatunk \"smart\" változatot, miért ne létezhetne okosgumi?","id":"20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1455cf6c-99c9-4e23-a5c5-a7e81afdb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0055251-3968-4405-b69c-f5384ad9c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_itt_a_pirelli_okosgumija_ami_az_internetre_csatlakozik","timestamp":"2019. december. 09. 13:21","title":"Itt a Pirelli okosgumija, ami az internetre csatlakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen maradna hatalmon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen...","id":"20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277eb5a7-ac62-4aa6-9f58-a75ec870f6bb","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","timestamp":"2019. december. 09. 08:00","title":"Radar360: nagyobb baj a klímaváltozás mint a rák, megbocsájt a megkéselt tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás saját hivatalának helyettes államtitkárát bízta meg vele, aki ezért semmilyen juttatást nem kap.","shortLead":"Gulyás saját hivatalának helyettes államtitkárát bízta meg vele, aki ezért semmilyen juttatást nem kap.","id":"20191209_gulyas_gergely_kulfoldi_osztondijprogram_miniszteri_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377536d-9541-43d9-9b4d-1cfbc5a5cdf3","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_gulyas_gergely_kulfoldi_osztondijprogram_miniszteri_biztos","timestamp":"2019. december. 09. 20:35","title":"Gulyás Gergely spórol: havi félmillió helyett ingyen szervezteti az ösztöndíjprogramokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes elhagyását tervezik a jövőben – ez derült ki egy közvélemény-kutatásból.","shortLead":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes...","id":"20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb2877-8836-4db3-8c67-e605adad70b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A németek már a karácsonyi fényekről is lemondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb és legfrissebb híreket az üggyel kapcsolatban. ","shortLead":"A Madách téren tüntetnek hétfő este 18 órától a színházakat érintő törvénytervezet miatt. Összeszedtük a legfontosabb...","id":"20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2ab23f-0e9d-4b39-bc11-41389011bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d0d261-c654-4a9d-8603-2f5e68df1c31","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_tuntetes_kulturharc","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Mi lesz most a színházakkal? Kövesse velünk élőben az eseményeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]