[{"available":true,"c_guid":"bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","shortLead":"Tíz megyei jogú város polgármestere csatlakozott az új szövetséghez.","id":"20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdebbb18-6bfd-469b-bb1f-3dd0df55af91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798e33d0-cabe-4397-8e8d-2134d3e11fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_ellenzeki_polgarmesterek_botka_laszlo_marki_zay_peter_mirkoczi_adam","timestamp":"2019. december. 09. 15:23","title":"Összeállt Márki-Zay, Botka és Mirkóczki, együtt küzdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","shortLead":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","id":"20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d5a9c2-5a28-4002-8dc5-946660e8fd92","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Megduplázta Áder fizetését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8150ec98-661a-4ee5-8f9e-106bba0a41e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Végigkövethetjük a Recirquel újcirkusztársulat tagjait az utolsó próbákon, és átélhetjük a nagy előadás előtti feszült pillanatokat. 