[{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely decemberben úgy döntött: az orosz sportolók nemzeti válogatottként négy évig nem vehetnek részt jelentős nemzetközi versenyeken, így a 2020-as, tokiói olimpián sem.","shortLead":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely...","id":"20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede4a78-4700-46db-ac6c-77f405e18c71","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","timestamp":"2019. december. 27. 15:10","title":"Doppingügy: fellebbeztek az oroszok a súlyos eltiltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benjamin Netanjahut óvóhelyre kellett menekíteni egy Gázából indított rakéta miatt. ","shortLead":"Benjamin Netanjahut óvóhelyre kellett menekíteni egy Gázából indított rakéta miatt. ","id":"20191226_Raketatamadas_szakitotta_felbe_Netanjahu_kampanybeszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bc2399-577e-4d79-945d-7fc7c8369752","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Raketatamadas_szakitotta_felbe_Netanjahu_kampanybeszedet","timestamp":"2019. december. 26. 13:26","title":"Rakétatámadás szakította félbe Netanjahu kampánybeszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten McDonalds működik, de senki nem volt az erkély alatt.\r

","shortLead":"Kiszakadt egy erkély korlátja csütörtök hajnalban a Józsefvárosban, az erkélyről ketten lezuhantak. A földszinten...","id":"20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf070422-b3d7-46ba-ac7d-78918c9dd5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Kiszakadt_egy_fovarosi_haz_erkelyenek_korlatja_ketten_lezuhantak","timestamp":"2019. december. 26. 15:37","title":"Kiszakadt egy fővárosi ház erkélyének korlátja, ketten lezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el áldozatát.\r

