[{"available":true,"c_guid":"4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","shortLead":"Simán megszavazták a megállapodást. A törvényjavaslat ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül.","id":"20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d873f63-365c-4300-a612-ba560cc27b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccde114-bd98-4e32-87ef-19abff56b804","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Megszavazta_a_londoni_alsohaz_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2020. január. 09. 20:45","title":"Megszavazta a londoni alsóház a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","shortLead":"A plüss változat marad, a tangás jelmez helyett nem csináltak újat.","id":"20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935389ec-c3d0-477a-9e85-7e3f9f9491ca","keywords":null,"link":"/sport/20200110_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_kabala_jelmez","timestamp":"2020. január. 10. 13:07","title":"Végleg kivonták a forgalomból az ember nagyságú Vízipókot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok eddig arról is vitatkoztak, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.","shortLead":"A világon elsőként sikerült lencsevégre kapni a Cserenkov-effektust egy sugárkezelésen áteső beteg szemében. A tudósok...","id":"20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0004db7-50c9-4972-8ba0-b1e3b2cb0912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09f693-a9ba-4acc-9c0a-b1ae1acbcce4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cserenkov_sugarzas_rakos_megbetegedes_sugarkezeles","timestamp":"2020. január. 09. 20:03","title":"Alaposan megnézték egy rákbeteg szemét a tudósok, és olyat láttak, amit eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","shortLead":"A betegség ezen altípusát korábban Lengyelországban mutatták ki.","id":"20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c6f7b0-d50b-4228-9a2a-1c5341ebe84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239d22bf-a97f-46d7-803f-bc8452a1f878","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Madarinfluenzaval_fertozott_csirkek_pusztultak_el_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 10. 19:35","title":"Madárinfluenzával fertőzött csirkék pusztultak el Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 10. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió euró mehet el erre.","shortLead":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió...","id":"20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2070ea-62fc-4ebf-ba8d-bc121fbcf188","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 10. 13:04","title":"Nagyváradon 2,7 milliárdból építhet fociakadémiát a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","shortLead":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","id":"20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb23bad-69f9-4da6-a442-1059d504e5ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","timestamp":"2020. január. 10. 16:18","title":"Tatabányára megy a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Gyerekek, idősek és betegek ha csak lehet, ne menjenek ki az utcára - kéri a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65da354-d36c-49f2-a3a5-e8d9ed353bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marad_a_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 11. 13:42","title":"Marad a szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]