Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c57911-18f6-4e9f-9849-e9da0270368d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország határain kívül is megjelent a fertőzés.","shortLead":"Az ország határain kívül is megjelent a fertőzés.","id":"20200120_Egyre_tobb_kinai_varosban_bukkan_fel_az_uj_tudogyulladasvirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c57911-18f6-4e9f-9849-e9da0270368d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2be1a76-d4cd-41fe-8f49-15c50b4d82a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Egyre_tobb_kinai_varosban_bukkan_fel_az_uj_tudogyulladasvirus","timestamp":"2020. január. 20. 08:56","title":"Egyre több kínai városban bukkan fel az új tüdőgyulladás-vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","shortLead":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","id":"20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce2a63-f289-44fb-aa17-c6c5c619862b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 20. 09:01","title":"Munkaerőhiány van a papoknál, imádkoznak, hogy változzon a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem az esélytelenek nyugalmával indulnak. Bárki is jön, az egy nagyon nagy többségben lévő fideszes képviselő-testületet örököl. Orbán Viktor egyelőre nem ment Győrbe Dézsi Csaba András mellett kampányolni, Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely viszont csütörtökön érkezik Pollreisz Balázst támogatni. Helyszíni riport Győrből, a kampányfinisről.","shortLead":"Vasárnap kiderül, hogy Borkai Zsolt szexbotránya nélkül mire megy az ellenzék Győrben, mindenesetre érzésre már nem...","id":"20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf97c80a-098e-4ffa-83e3-ffc6380414b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d32bb3-ef9e-43d1-92ba-79b52dd33eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_gyor_riport_borkai_dezsi","timestamp":"2020. január. 21. 06:30","title":"A győri ellenzék vakon repül, de így is azt hiszi, hogy nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","shortLead":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","id":"20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd40fbc-0f7e-47b9-b925-c263c575e5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","timestamp":"2020. január. 20. 16:26","title":"Hirtelen drágább lehet elektromos autóval járni, mint ha benzint tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","shortLead":"Pest nem központi része a legfelkapottabb a bérlők között.","id":"20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b79aeb6c-1a32-47b3-8096-8ccaaf51ecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adccaa7-5bed-4b93-83cd-cbc47eb71092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_budapest_irodahazak_ingatlan","timestamp":"2020. január. 21. 17:25","title":"Csaknem 4 millió négyzetméteren épült már modern irodaház Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet az áremelkedés.","shortLead":"Összességében még két számjegyű az albérletek drágulása, de egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet...","id":"20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741b97d9-2544-42ca-9bb8-ad614ca87ade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Sok_varosban_mar_nem_tudnak_tobb_penzt_elkerni_az_alberletekert","timestamp":"2020. január. 20. 09:24","title":"Sok városban már nem tudnak több pénzt elkérni az albérletekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]