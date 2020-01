Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állástalanok több mint negyede már a 15-24 évesek közül kerül ki, miközben egyre többen mennek külföldre.","shortLead":"Az állástalanok több mint negyede már a 15-24 évesek közül kerül ki, miközben egyre többen mennek külföldre.","id":"20200130_Egyre_tobb_a_munkanelkuli_fiatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc052868-e29a-4005-8888-813136173d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8c5a4a-eac2-4e70-9c84-6ed72c9c2e6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Egyre_tobb_a_munkanelkuli_fiatal","timestamp":"2020. január. 30. 11:26","title":"Egyre több a munkanélküli fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998b3b4-0f7c-43f2-8b3a-df4f011c5462","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kész csoda, hogy nem raboltak ki ilyen gazdag sírokat.","shortLead":"Kész csoda, hogy nem raboltak ki ilyen gazdag sírokat.","id":"20200130_Szarkofagokkal_teli_16_okori_sirt_talaltak_Egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9998b3b4-0f7c-43f2-8b3a-df4f011c5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d8cf27-4d4e-4789-9ff7-988e3d01ea07","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Szarkofagokkal_teli_16_okori_sirt_talaltak_Egyiptomban","timestamp":"2020. január. 30. 21:38","title":"Szarkofágokkal teli 16 ókori sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea5f3-c342-4c2b-bb52-0ef5512ef882","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vanessa Bryant arról írt, hogy családját teljesen összetörte a tragédia.","shortLead":"Vanessa Bryant arról írt, hogy családját teljesen összetörte a tragédia.","id":"20200130_kobe_vanessa_gianna_bryant_gyasz_ozvegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29eea5f3-c342-4c2b-bb52-0ef5512ef882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d611949a-5bdb-4b2f-a788-3713cb2b04bc","keywords":null,"link":"/elet/20200130_kobe_vanessa_gianna_bryant_gyasz_ozvegy","timestamp":"2020. január. 30. 09:22","title":"Megszólalt Kobe Bryant özvegye ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 42 százalékkal nőtt a Wizz Air október-decemberi profitja.","shortLead":"Egy év alatt 42 százalékkal nőtt a Wizz Air október-decemberi profitja.","id":"20200129_Rekordot_ert_el_a_Wizz_Air_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86213317-8909-4e5b-8660-ab8b8a63787f","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Rekordot_ert_el_a_Wizz_Air_nyeresege","timestamp":"2020. január. 29. 19:56","title":"Rekordot ért el a Wizz Air nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Thatcher asszony forog a sírjában, hiszen egy konzervatív kormány csinálja vissza a privatizációt Nagy-Britanniában. 