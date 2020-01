Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük Bartók Imre egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek. Ha az író mégis jelzi, hogy a véleményét félreértették, készek továbbra is az ő szövegével képviselni a magyar irodalmat.","shortLead":"Szerintük Bartók Imre egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott...","id":"20200129_A_Kulugyminiszterium_megertette_Bartok_Imre_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab1e345-0b9a-404c-83b2-28bc4c9acb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf02d2-b3ac-45b8-b201-2af4d5543292","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_A_Kulugyminiszterium_megertette_Bartok_Imre_uzenetet","timestamp":"2020. január. 29. 16:27","title":"A Külügyminisztérium „megértette” Bartók Imre üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","shortLead":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","id":"20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f6825b-d589-480e-a8b6-a16faf62e534","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","timestamp":"2020. január. 30. 09:36","title":"Idén elmarad a budapesti Nagy Futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert fog indítani a kormányközeli médiaholding ügyében. ","shortLead":"Még vizsgálják a friss bírósági ítélet és versenyhivatali végzés nyomán kialakult jogi helyzetet, de a TASZ újabb pert...","id":"20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7766cb0f-f1ca-4cc6-9cbd-f709d2973355","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Ujabb_jogi_eljaras_varhato_a_fideszes_mediamonstrum_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 12:49","title":"Újabb jogi eljárás lesz a fideszes médiamonstrum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatásai nem csak az állatvilágot sújtják, a kulturális és civilizációs örökségek is veszélybe kerülnek miatta. A Google egy új adatbázist épít, hogy mindezek később is fennmaradjanak.","shortLead":"A klímaváltozás hatásai nem csak az állatvilágot sújtják, a kulturális és civilizációs örökségek is veszélybe kerülnek...","id":"20200130_orokseg_vegveszelyben_google_arts_culture_vilagoroksegek_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f46b0f-2c72-41a3-979d-89a8488ed5c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_orokseg_vegveszelyben_google_arts_culture_vilagoroksegek_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 30. 13:03","title":"Örökség végveszélyben: új projektet indított a Google a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]